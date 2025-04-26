健康網》射後進入「聖人模式」好疲倦 醫授3招降CD

醫師指出，男性射精後進入「聖人模式」是人體自然恢復的必要階段，從事有氧運動、食補含精胺酸飲食、充足睡眠並管理壓力有助縮短這段時間；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導人與伴侶行魚水之歡，激情過後卻一股難以言喻的疲乏襲來？泌尿科醫師黃冠鈞指出，這種現象是男性常有的現象，俗稱「聖人模式」，是人體自然恢復的必要階段，如果想要縮短從射精後恢復體力的時機，建議從事有氧運動如跑步、游泳改善陰莖血液循環；食補含精胺酸飲食如肉類、堅果；充足睡眠並管理壓力。

黃冠鈞於臉書粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文說明，「聖人模式」屬於生理不反應期，是人體自然恢復的必要階段，讓身體有時間可以調節神經、荷爾蒙與身體能量資源，因此如果熱情過頭、一夜多次特別讓人容易感覺力不從心。

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3招縮短聖人模式

要縮短男性射精後的冷卻時間，可從生活習慣、有氧運動訓練、營養與補充劑等多方面著手，如瑪卡或壯陽藥物，幫助體內的一氧化氮代謝減緩。或是透過有氧運動來增進心血管健康，改善陰莖血流、縮短恢復時間。此外，也可以從這幾個方向著手：

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●有氧運動強化血液循環：規律跑步、游泳、快走或有氧舞蹈，可提升全身與生殖器官的血液循環，加速射精後的恢復時間；規律地運動同時也能減少動脈粥樣硬化、內分泌失衡，讓行房後的恢復速度更快。

醫師提到，男性補充精胺酸有助於縮短聖人模式的時間。常見的食物來源包括牛肉、雞肉、鮭魚、雞蛋等；也能從堅果或豆類等製品補充；示意圖。（圖取自freepik）

●飲食及營養補充：補充含有精胺酸的食物對血管擴張、免疫調節與肌肉修復等生理功能極為重要；男性補充精胺酸有助於改善陰莖血管的舒張能力，縮短聖人模式的維持時間。常見的食物來源包括動物性蛋白質如牛肉、雞肉、鮭魚、雞蛋等；也能從堅果或豆類（如豆漿、豆腐）等製品中補充。

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●充足睡眠與壓力管理：男性若睡眠不足，除了會降低睪固酮濃度、提高體內的皮質醇濃度之外，疲倦會導致身體無法充分休息恢復，在體力上更力不從心、間接延長聖人模式的待機時間。

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