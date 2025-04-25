咳到面紅耳赤還嘔吐？ 醫示警：恐是百日咳

台灣多數兒童因打過五合一疫苗，以致百日咳症狀不典型，常被誤認為感冒延誤治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期爆發百日咳大流行，短短數週內病例激增，引發國際關注。傑登醫師表示，台灣雖有疫苗保護，仍應提高警覺，尤其若家中孩童出現「咳到臉紅耳赤、眼紅、甚至咳到吐」等症狀，務必小心，可能不是普通感冒，而是百日咳作祟。

傑登今（25）日於臉書粉專發文提醒，百日咳由「百日咳博德特氏菌」（Bordetella pertussis）引起，透過飛沫傳染，潛伏期約7至10天，傳染力極強，常見於家庭與幼兒園的群聚感染。由於台灣嬰幼兒常規接種的五合一疫苗中已涵蓋百日咳疫苗，多數孩童感染後症狀不典型，導致容易被忽略或誤判為普通感冒。

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不過，一旦進入「痙咳期」，就會出現典型的陣發性劇烈咳嗽，每次咳嗽常連續10聲以上，伴隨臉紅、耳紅、眼紅，甚至出現嘔吐或咳完後倒抽氣（即「whoop」聲）。若未妥善治療，咳嗽可能持續2至3個月，嚴重時甚至會咳到肋骨骨折。

傑登特別指出，年紀越小，症狀越可能嚴重，未滿1歲的嬰兒更是高風險族群，恐引發呼吸中止、肺炎等致命併發症。家長若發現孩子咳嗽不止、半夜咳醒、無法正常入睡或呼吸困難，應盡快就醫。

預防措施以疫苗接種最為有效。台灣嬰幼兒自2個月起施打五合一疫苗可涵蓋百日咳防護，孕婦也建議於28至36週接種Tdap疫苗，藉由胎盤將抗體傳遞給寶寶，提供出生初期的防護。此外，成人若有感冒症狀，應避免與嬰兒密切接觸，接觸前確實洗手，降低傳播風險。

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