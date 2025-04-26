健康網》畫眼粧為漂亮雙眸加分 食藥署教7步驟更安心

眼部肌膚相較其他部位更為脆弱敏感，選用眼部化粧品時需特別留意。為協助消費者選購並安全使用眼粧產品，食藥署提供「粧眼7步驟」；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼部化粧品種類多樣，包括睫毛膏、眼影、眼線、睫毛膠等。食品藥物管理署提醒消費者，眼部肌膚相較其他部位更為脆弱敏感，選用眼部化粧品時需特別留意。為協助消費者選購並安全使用眼粧產品，食藥署提供「粧眼7步驟」，讓您輕鬆選得漂亮、用得安心。

粧眼7步驟 讓眼粧更安全

選購眼部化粧品時，首先要「識標示」，仔細檢查產品標示是否完整，包含品名、全成分、效期，以及製造或輸入業者資訊，避免購買來路不明或標示不清的產品。使用時應「限部位」，遵循產品使用方式及部位說明，例如不可用唇筆代替眼線筆，以免引發預期外的傷害。

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另外，眼部肌膚敏感，每次化粧前請務必「要清潔」手部肌膚，減少細菌感染的風險。在首次使用產品時，更應「要測試」，先在手腕內側進行敏感測試，確定無刺激或過敏反應後再使用。同時需「避傷口」，避免在有傷口、發炎或過敏的肌膚上使用化粧品，以免加重不適。

食藥署提醒，在首次使用產品時，應該先在手腕內側進行敏感測試，確定無刺激或過敏反應後再使用。（圖取自freepik）

開封後的化粧品應「快快用」，儘量於使用期限內用完，並存放於陰涼處，避免陽光照射影響品質。此外，眼部彩粧品應「不共享」，避免與他人共用以減少病菌傳播的風險。試用時，建議選擇一次性拋棄式的試用品，更加衛生安全。

遵循「粧眼7步驟」，讓眼粧使用更加安全，為雙眸增添迷人風采！提醒您，若在使用眼部化粧品後出現刺痛感，請立即停止使用並就醫診治。為提升大眾對化粧品安全使用的認識，食藥署特別成立「TFDA化粧品安全使用粉絲團」，提供更多化粧品選購及使用資訊，最後，若發現產品有問題或正常使用下發生不良反應，請通報食藥署建置的「藥品醫療器材化粧品上市後品質管理系統」，通報專線：02-6625-1166轉6401。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1023期

食藥署提醒，在首次使用產品時，應該先在手腕內側進行敏感測試，確定無刺激或過敏反應後再使用。（圖取自freepik）

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