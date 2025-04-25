健康網》免疫系統生力軍！ 養出腸道好菌多吃「它」

醫師指出，國外1項研究顯示，蔬菜裡的膳食纖維可幫忙抵抗腸道感染，提供體內益菌食物，餵養出腸道好菌，減少免疫系統過度反應；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽多吃青菜對身體有益，這話可不是空穴來風。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，吃蔬菜不是直接抵抗病菌，而是讓體內好菌有東西吃。最新的國外1項研究揭露，蔬菜裡的膳食纖維可幫忙抵抗腸道感染，提供體內益菌食物，餵養出腸道好菌，減少免疫系統過度反應。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，據2025年刊登在期刊《Cell Host & Microbe》的研究發現，蔬菜裡的膳食纖維可幫忙抵抗一種非常棘手的腸道感染—困難梭狀桿菌感染（Clostridioides difficile infection, 簡稱CDI）。這是一種經常發生在住院患者或長照機構中的感染，嚴重時會導致持續腹瀉、腸炎，甚至危及生命。更驚人的是，我們日常吃的纖維，就是身體對抗這類感染的第一道防線。

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少纖維 免疫系統「亂開火」

張家銘指出，這篇研究發現，當長期攝取低纖維飲食時，腸道黏膜細胞會過度表現免疫系統辨認分子（MHC-II）。MHC-II原本是幫助免疫系統辨認外敵的工具，但當它過多時，反而會吸引大量免疫細胞（CD4+ T）進入腸道上皮，釋放大量發炎訊號。免疫系統過度反應，反而成為幫壞菌開路的幫兇。這就是為什麼纖維攝取太少時，不僅會有便秘問題，更是整個腸道防禦系統走鐘的開始。

醫師說，免疫系統過度反應時，反而成為幫壞菌的幫兇。因此，纖維攝取太少不僅會有便秘問題，腸道防禦系統也會受影響；情境照。（圖取自shutterstock）

蔬菜 餵養好菌最佳食物

張家銘說，吃蔬菜不是直接抵抗病菌，而是讓體內好菌有東西吃。這些益菌會把蔬菜中的纖維發酵成短鏈脂肪酸，其中最重要的就是醋酸（acetate）。醋酸會啟動腸道細胞上的游離脂肪酸受體2號（free fatty acid receptor 2，簡稱FFAR2），去刺激人體內的一類免疫細胞，稱為「第三型先天淋巴細胞」（group 3 innate lymphoid cells，簡稱ILC3s）。ILC3s接收到訊號後，會釋放細胞激素（interleukin-22，簡稱IL-22），幫助腸道降低MHC-II的表現，平衡免疫反應，還能修補受損的腸道屏障。

張家銘指出，研究團隊也在困難梭狀桿菌感染病人的腸道切片中發現，病情越嚴重，腸道上皮的MHC-II表現越高，CD4+ T細胞也越多，發炎就越劇烈。代表這套免疫機制不僅在實驗室成立，也確實發生在人類身上。也就是說，我們每天吃的東西，其實早就影響身體面對感染的能力。

使用抗生素 多吃菜

張家銘表示，要讓身體更健康、不容易被感染，可從每天吃蔬菜開始。另，包括：洋蔥、大蒜、蘆筍、香蕉、蘋果、燕麥等，這些食物含有豐富的可溶性膳食纖維，如菊苣纖維（inulin）和果寡糖，能被好菌利用來製造醋酸，達到免疫調節效果。另，優格、泡菜、味噌這類發酵食物也很好。但益生菌再強，也需要「益生元」這些纖維餵養，才能壯大；尤其家裡若有長輩、住院中或剛使用過抗生素的人，更應補充這類高纖食物，因為他們的腸道菌叢本來就容易被破壞，更需要額外保護。

張家銘強調，「膳食纖維不是清腸，是養兵；兵吃飽了，病菌才不敢來。」這篇研究提醒我們一件事：不是等到生病才來搶救，而是平常就該吃對東西，提前佈局。

醫師指出，除蔬菜外，洋蔥、大蒜等食物含有豐富的可溶性膳食纖維，能被好菌利用來製造醋酸，達到免疫調節效果。（圖取自freepik）

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