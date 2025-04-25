職業醫學研討會 勞動部長：推動以人為本勞動

勞動部長洪申翰出席職業衛生暨職業醫學國際學術研討會開幕式，並於產官學界進行交流。（中華醫事科大提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕勞動部長洪申翰今（25）日參加職業衛生暨職業醫學國際學術研討會時強調，期許推動尊嚴與以人為本的勞動，減少傷心、憾事發生，讓職場文化更健康；而這些重要的價值，在得到更多國際經驗的互相支援、切磋後，能夠做得更好

2025年職業衛生暨職業醫學國際學術研討會在台南仁德區的中華醫事科大舉行，來自國內外相關領域的學者、專家近千人參加；洪申翰出席開幕式，產官學界進行交流。

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洪申翰提到，近來台灣有一些職場安全問題，無論在醫學面，或者職場霸凌等，都引起廣大的討論。勞動部責無旁貸，有必要與更多跨專業領域的人士，針對職場文化、職場安全等，進一步的研討，訂出相關的策略。

洪申翰認為，這次研討會就是很好的機會，希望往後的台灣，無論是尊嚴的勞動，或以人為本的勞動，這些重要的價值，可以得到更多國際經驗而做得更好。

洪申翰指出，新公布的職安法修法，針對包含營建業的職安問題做更多、更進一步的規範修訂，希望將風險評估與管制做得更好；

洪申翰表示，在職場霸凌的問題上，將相關的機制更明確的訂定出來，讓勞工有一定的依靠，雇主也有規範遵行，減少傷心、遺憾的事發生，職場文化可以更健康。

中華醫大校長孫逸民則歡迎來自國內外職業衛生與醫學相關領域的菁英蒞臨，期許3天的議程，大家都能帶著收穫滿載而歸。

大會主席蔡詩偉說，這次研討會以「產業變動趨勢下的轉機─形塑尊嚴與健康的職場文化」為主題，契合政府與國際間近年來積極推動的發展方向，也呼應各相關及協辦單位促進職場健康與安全的目標。

研討會邀請來自澳洲、美、韓、日，以及國內成功大學特聘教授李俊璋等6位知名專家、學者，進行經驗分享專題演講，也規劃了14場職業衛生、醫學與護理等相關議題的論壇，還有6場大型活動，超過200篇的口頭、海報論文發表。

勞動部長洪申翰出席職業衛生暨職業醫學國際學術研討會開幕式，並於產官學界進行交流。（中華醫事科大提供）

勞動部長洪申翰出席職業衛生暨職業醫學國際學術研討會開幕式，並於產官學界進行交流。（中華醫事科大提供）

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