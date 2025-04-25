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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》胰臟炎後2年內癌變機率高達19倍 5招預防胰臟癌

2025/04/25 16:03

醫師指出，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胰臟癌帶走蘋果創辦人賈伯斯等多位名人，若曾得過「這疾病」，未來發生胰臟癌的可能性大增。基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，由於胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就難以恢復，容易癌變。據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內出現胰臟癌的機率高達19倍。戒菸、避免甜食、控制三酸甘油酯、多吃十字花科蔬菜、多吃南瓜與胡蘿蔔，能預防胰臟癌。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發影片提醒，胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少兩年以上，因為2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣，針對胰臟癌的高危險族群，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，記得要做到以下5件事來預防胰臟癌。

預防胰臟癌5件事

●戒菸：戒菸可使胰臟癌風險降低30到50%。避免吸到二手菸也同樣重要。

●避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

●控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150mg/dL。

●多吃十字花科蔬菜：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS），芥蘭素（Indole-3-Carbinol），葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害， 同時預防胰臟癌和大腸癌。「十字花科蔬菜」指的就是花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。

●多吃南瓜、胡蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。一週吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20%胰臟癌的風險。

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