健康網》癌症篩檢有輻射 罹癌風險增？醫：及早發現更佳

有患者認為乳房X光攝影可能有輻射；醫師強調，早期發現提高治癒率與存活率，好處遠勝過暴露微量輻射之風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去不少人常說自己不喜歡照X光，甚至不想做低劑量電腦斷層掃描（LDCT），原因是「擔心有輻射」。然林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎說明，乳房X光篩檢以及低劑量電腦斷層掃描，其暴露的輻射量相當低；且透過篩檢及早發現癌症，提高治癒率與存活率，是遠遠大於潛在風險的。

廖繼鼎在粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」分享，最近在門診，常常聽到一些朋友問：「廖醫師，聽說癌症篩檢會產生輻射，反而增加得癌症的風險，是真的嗎？」 這個問題確實讓人擔心。廖繼鼎強調，目前常見的癌症篩檢中，確實有些檢查會使用到微量的輻射，例如：

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●乳房X光攝影檢查：用於篩檢乳癌，輻射量為0.7 毫西弗（mSv）。

●低劑量電腦斷層掃描（LDCT）：用於高風險族群的肺癌篩檢，輻射量為0.3到1.2毫西弗（mSv）。

廖繼鼎呼籲，這些檢查所使用的輻射劑量都經過嚴格的評估，通常非常低，對身體的影響可以說是微乎其微。同時廖繼鼎提供一般天然背景輻射量：台灣每年平均劑量: 約1.6到2 mSv；世界每年平均劑量：約2.4 mSv。稍微比較，就有答案。

最後廖繼鼎破解迷思：相較於這些微小的風險，透過篩檢早期發現癌症所帶來的益處，例如提高治癒率和存活率，是遠遠大於其潛在風險的。早期發現往往能讓我們有更多、更有效的治療選擇。「定期接受適合自己的癌症篩檢，仍然是守護健康的重要一環。」

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