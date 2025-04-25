健康網》熬夜頭皮狂冒油！ 忽略關鍵「1因子」還會便秘、口氣重

中醫師指出，睡眠不足導致肝火旺盛、熱氣上擾，不僅頭皮會出油、發熱、發癢，還容易出現口乾眼澀、便秘、口氣重等症狀；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人瘋狂加班、熬夜追劇，作息不正常不但傷身，也讓頭皮出狀況。翰醫堂中醫診所中醫師陳信宏分享指出，睡眠是養肝的重要時間，長期睡眠不足導致肝火旺盛、熱氣上擾，不僅頭皮會出油、發熱、發癢，還容易出現口乾眼澀、便秘、口氣重。

睡不飽頭皮發炎4警訊

陳信宏於臉書粉專「翰醫堂新板中醫診所」發文表示，中醫認為「肝藏血，主疏泄；心主神志，腎藏精」，睡眠是養肝養血、滋陰補精的重要時間，若長期睡眠不足，導致陰血虧虛、陰不制陽，便會造成肝陽上亢、虛火上炎，頭皮問題也就找上門。

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陳信宏指出，睡不飽時，陰虛生內熱，肝火上擾頭部，常會出現以下警訊：

●頭皮出油多、發熱、發癢。

●頭皮長痘、紅腫、發炎。

●情緒煩躁、易怒，夜間多夢或淺眠。

●口乾、眼澀、便秘、口氣重。

睡得好頭髮亮麗有活力

陳信宏補充，睡眠不足除影響頭皮狀況，也會影響毛囊、髮質。因為睡眠是精血充盈、毛囊修復的最佳時間，睡得香，氣血充足，頭皮健康，頭髮自然亮麗又茂密；睡不好，氣血不足，頭皮鬧脾氣，頭髮也會跟著掉，並提供以下3個養髮小知識：

●肝藏血：肝臟健康，頭皮血液循環加速，毛囊營養吸收滿分。

●腎藏精：腎精充足，頭髮亮麗有活力，睡不好腎精耗損，髮質也會打折。

●修復期：夜晚是毛囊修復的黃金時間，睡得好，毛囊才有力氣再生。

陳信宏強調，想要擁有健康頭皮、一頭秀髮，應先從睡眠下手，再搭配中醫調理，效果加倍。

中醫師強調，睡眠是精血充盈、毛囊修復的最佳時間，睡得好，氣血充足，頭皮健康，頭髮自然亮麗又茂密；情境照。（圖取自freepik）

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