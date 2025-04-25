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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》出國玩小心生病！日本百日咳疫情創歷史新高

2025/04/25 13:00

日本專家提醒幼童應依照建議接種疫苗，以保護自己與他人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

日本專家提醒幼童應依照建議接種疫苗，以保護自己與他人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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今年首例！南部2月大女嬰染百日咳 1家人疑有症狀

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若近期想與孩子一同到日本旅遊，要小心感染百日咳！日本的百日咳疫情創下新高，全國醫療機構通報病患人數多達1,222人，連3週創歷史新高。

根據《NHK》報導，日本國家衛生風險管理研究所統計，截至4月13日當週，全國醫療機構通報病患人數比前一週增加122.25萬例，創下2018年開始紀錄以來的新高紀錄。若以都道府縣來看，新潟縣平均一家醫療院所就有99例、東京都89例、兵庫縣86例、宮崎縣72例、福岡縣68例、大阪府57例。同時已出現嬰兒感染後重症與死亡個案，以及抗藥性細菌的出現。

今（2025）年至今患者人數高達7084人，比2024年整年患者多出3千人。日本兒科醫學會呼籲2個月的幼童需要接種常規疫苗，同時學齡前兒童與11到12歲的兒童需要依建議接種疫苗，預防傳染給嬰兒。

同時有醫師說明自己遇上了幼童個案。日媒《yahoo JP》報導，伊藤王子神谷內外科院長伊藤博道表示，過去每個月多是1至2名百日咳患者，然近期一週就會遇上3名患者。也有幼童嚴重咳嗽，幾乎難以呼吸，且臉變得很紅。同時伊藤博道談到，自己診治過一名20多歲的女性，因咳嗽與嘔吐等症狀就醫，以氣喘方式治療未改善；做了篩檢才確診百日咳。他也擔心治療咳嗽的藥物短缺的情形可能發生。

同時台灣也在4月初發生百日咳的家庭群聚。我國衛福部疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

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