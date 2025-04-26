健康網》像蔥又像蒜！農糧署推「蕗蕎」3料理方式

農糧署指出，蕗蕎又稱薤、蕎頭或蕎蔥，擁有許多蔥科植物的典型特徵，其葉片外觀類似蔥與韭，鱗莖則與大蒜相似，吃起來帶有洋蔥般的辛辣口感。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長得像蔥又像蒜的食材，你吃過「蕗蕎」嗎？這種原鄉部落常見的植物，不僅名字有趣，外型與風味也相當獨特。農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，蕗蕎又稱薤、蕎頭或蕎蔥，擁有許多蔥科植物的典型特徵，其葉片外觀類似蔥與韭，鱗莖則與大蒜相似，吃起來帶有洋蔥般的辛辣口感。料理方式可生吃、拌炒、做醃菜。

農糧署提到，蕗蕎全株皆可食用，但最常見的食用部位是長卵形的鱗莖。目前以花蓮為主要產地，是原鄉地區飲食中是原鄉部落常見的辛香料好朋友。

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農糧署分享料理3方法：

直接吃：搭烤肉、香腸，品嚐天然辛辣味。

下鍋炒：葉子可清炒、煎蛋、炒肉絲或海鮮。

做醃菜：鱗莖去皮後加入糖水及米醋中醃漬，夏季配菜一級棒。

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