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健康網》出國玩暴食怕體重飆 醫授3撇步「別胖太快」

2025/04/24 21:46

醫師表示，大餐集中在1餐吃完、先吃膳食纖維、吃飽動一動，是不想「胖很快」的3個小撇步；示意圖。（圖擷取自photoAC）

醫師表示，大餐集中在1餐吃完、先吃膳食纖維、吃飽動一動，是不想「胖很快」的3個小撇步；示意圖。（圖擷取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出國玩平時一天2-3餐的人，可能在國外大吃特吃，一天5餐起跳，外加各種特色飲料甜點，熱量餐餐爆表，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享不想「胖很快」的3個小撇步：大餐集中在1餐吃完、先吃膳食纖維、吃飽動一動，像是大步走路、拉行李，邊玩邊消耗熱量。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，長期觀察極限運動員的一個2019年美國研究發現，人類每日可持續吸收的上限大約落在基礎代謝率（BMR）的2.5倍，大約4000-5000大卡，超過這個門檻，腸胃吸收速度跟不上，身體會乾脆把多餘熱量排掉。

蕭捷健提到，也有極端案例顯示，因紐特人（愛斯基摩人）能在20小時內吃下破萬卡路里還能吸收，但這畢竟是特殊環境下的特殊體質，這很可能和腸道菌有關係。

不想胖很快小撇步

●真的要大吃，集中一餐吃完：單位時間吸收速度也是有上限的，平均分散吃就更容易吸收了

●先吃膳食纖維：纖維拖慢消化速度，減慢小腸吸收效率

●動一動：大步走路、拉行李就是熱量出口，邊玩邊消耗，比飯後躺平有效太多。

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