健康網》小一還尿床怎麼辦？ 醫授家長4招協助度過尷尬期

醫師表示，家長可以協助孩子調整飲水習慣、調整如廁習慣、膀胱訓練、提醒夜間上廁所，協助孩子度過尿床的尷尬期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說，4-6歲的孩子，大多就能控制自己晚上不尿床​，但禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，根據統計，仍然約有15-20%的5歲兒童，會有夜間尿床的情況​，這時家長可以協助孩子調整飲水習慣、調整如廁習慣、膀胱訓練、提醒夜間上廁所，協助孩子度過尿床的尷尬期。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，其實孩子對膀胱的夜間控制是慢慢培養出來的，其中每年約有15%的孩子會慢慢改善，​因此隨著年齡增長，尿床的孩子會越來越少。統計顯示7歲左右仍被尿床所困擾的孩子，比例下降至約5-10%​，青春期後更是僅剩約1-2%的孩子有這個問題。​由此可見，6、7歲的孩子偶爾還會尿床，其實不算罕見，爸爸媽媽們不必過度焦慮。

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夜間尿床異常判斷標準

陳奕成建議，家長可以從「孩子白天是不是也有頻尿症狀」跟「之前有沒有一段時間沒有尿床過」觀察起，如果白天都正常，只有偶爾夜間尿長，大多屬於發展問題，可以再觀察看看，或輔以行為調整，幫助孩子慢慢改善；但如果孩子白天也有症狀（頻尿、尿急等），可能就不是單純的發展問題，需要評估是否有其他病因讓孩子容易尿床。

醫師指出，如果孩子白天也有症狀（頻尿、尿急等），可能就不是單純的發展問題，需要評估是否有其他病因讓孩子容易尿床；情境照。（圖取自freepik）

陳奕成說，如果孩子從小就持續有尿床的行為，從未有過長期連續乾爽的階段，就比較有可能是發展還不夠成熟；但如果孩子曾經有過6個月以上沒有尿床了，之後突然又開始有尿床的行為，比較有可能是有其他​重大的心理壓力，或是身體有發生其他疾病，需爸爸媽媽們提高警覺，耐心尋找並處理引發尿床復發的根本原因，才能有效改善。

建議就醫評估情況

●每週尿床超過2次、持續超過3個月。

●白天也會頻尿或尿濕褲。

●尿床突然復發+生活壓力／身體不適。

●有尿痛、體重減輕、多喝多尿等異常症狀。

家長如何協助孩子度過尿床尷尬

●調整飲水習慣：白天的時候可以鼓勵孩子正常且充分飲水，但是從睡前1-2小時開始，就盡量不大量喝水，尤其特別避免含咖啡因的飲料（茶、可樂等），及西瓜、葡萄等水分特別多的食物​。

醫師建議，從睡前1-2小時開始，就盡量不大量喝水，尤其特別避免含咖啡因的飲料，及西瓜、葡萄等水分特別多的食物​；情境照。（圖取自freepik）

●上廁所習慣的調整：睡前提醒並陪伴孩子去上廁所，養成睡覺前先上廁所的習慣。平時也可讓孩子養成規律排尿的習慣，白天大約4-7次，不要憋太久也不要過於頻繁，讓他們建立膀胱正常的儲尿感覺和排尿節奏。

●膀胱訓練：有些行為訓練能幫助孩子增進控制膀胱的能力。像是：鼓勵孩子稍微憋尿，延長兩次小便間隔，訓練小朋友的膀胱可以容納更多尿液的能力。或教小朋友在尿尿的時候，可以練習中斷尿流幾秒再繼續。這種訓練也可鍛鍊孩子對於尿道括約肌的控制。

●夜間提醒：爸爸媽媽可觀察孩子尿床的時間規律，然後在時間快到的時候叫醒孩子上廁所。例如，若發現孩子常在入睡後約4小時尿床，就可以在大概那個時間點將孩子叫醒上廁所；之後在慢慢延後叫醒他們的時間點，藉此訓練孩子的膀胱控制力。

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