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健康網》小一還尿床怎麼辦？ 醫授家長4招協助度過尷尬期

2025/04/24 21:10

醫師表示，家長可以協助孩子調整飲水習慣、調整如廁習慣、膀胱訓練、提醒夜間上廁所，協助孩子度過尿床的尷尬期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，家長可以協助孩子調整飲水習慣、調整如廁習慣、膀胱訓練、提醒夜間上廁所，協助孩子度過尿床的尷尬期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說，4-6歲的孩子，大多就能控制自己晚上不尿床​，但禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，根據統計，仍然約有15-20%的5歲兒童，會有夜間尿床的情況​，這時家長可以協助孩子調整飲水習慣調整如廁習慣膀胱訓練提醒夜間上廁所，協助孩子度過尿床的尷尬期。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，其實孩子對膀胱的夜間控制是慢慢培養出來的，其中每年約有15%的孩子會慢慢改善，​因此隨著年齡增長，尿床的孩子會越來越少。統計顯示7歲左右仍被尿床所困擾的孩子，比例下降至約5-10%​，青春期後更是僅剩約1-2%的孩子有這個問題。​由此可見，6、7歲的孩子偶爾還會尿床，其實不算罕見，爸爸媽媽們不必過度焦慮。

夜間尿床異常判斷標準

陳奕成建議，家長可以從「孩子白天是不是也有頻尿症狀」跟「之前有沒有一段時間沒有尿床過」觀察起，如果白天都正常，只有偶爾夜間尿長，大多屬於發展問題，可以再觀察看看，或輔以行為調整，幫助孩子慢慢改善；但如果孩子白天也有症狀（頻尿、尿急等），可能就不是單純的發展問題，需要評估是否有其他病因讓孩子容易尿床。

醫師指出，如果孩子白天也有症狀（頻尿、尿急等），可能就不是單純的發展問題，需要評估是否有其他病因讓孩子容易尿床；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，如果孩子白天也有症狀（頻尿、尿急等），可能就不是單純的發展問題，需要評估是否有其他病因讓孩子容易尿床；情境照。（圖取自freepik）

陳奕成說，如果孩子從小就持續有尿床的行為，從未有過長期連續乾爽的階段，就比較有可能是發展還不夠成熟；但如果孩子曾經有過6個月以上沒有尿床了，之後突然又開始有尿床的行為，比較有可能是有其他​重大的心理壓力，或是身體有發生其他疾病，需爸爸媽媽們提高警覺，耐心尋找並處理引發尿床復發的根本原因，才能有效改善。

建議就醫評估情況

●每週尿床超過2次、持續超過3個月。
●白天也會頻尿或尿濕褲。
●尿床突然復發+生活壓力／身體不適。
●有尿痛、體重減輕、多喝多尿等異常症狀。

家長如何協助孩子度過尿床尷尬

●調整飲水習慣：白天的時候可以鼓勵孩子正常且充分飲水，但是從睡前1-2小時開始，就盡量不大量喝水，尤其特別避免含咖啡因的飲料（茶、可樂等），及西瓜、葡萄等水分特別多的食物​。

醫師建議，從睡前1-2小時開始，就盡量不大量喝水，尤其特別避免含咖啡因的飲料，及西瓜、葡萄等水分特別多的食物​；情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，從睡前1-2小時開始，就盡量不大量喝水，尤其特別避免含咖啡因的飲料，及西瓜、葡萄等水分特別多的食物​；情境照。（圖取自freepik）

●上廁所習慣的調整：睡前提醒並陪伴孩子去上廁所，養成睡覺前先上廁所的習慣。平時也可讓孩子養成規律排尿的習慣，白天大約4-7次，不要憋太久也不要過於頻繁，讓他們建立膀胱正常的儲尿感覺和排尿節奏。

●膀胱訓練：有些行為訓練能幫助孩子增進控制膀胱的能力。像是：鼓勵孩子稍微憋尿，延長兩次小便間隔，訓練小朋友的膀胱可以容納更多尿液的能力。或教小朋友在尿尿的時候，可以練習中斷尿流幾秒再繼續。這種訓練也可鍛鍊孩子對於尿道括約肌的控制。

●夜間提醒：爸爸媽媽可觀察孩子尿床的時間規律，然後在時間快到的時候叫醒孩子上廁所。例如，若發現孩子常在入睡後約4小時尿床，就可以在大概那個時間點將孩子叫醒上廁所；之後在慢慢延後叫醒他們的時間點，藉此訓練孩子的膀胱控制力。

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