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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》嘴破逾2週未癒小心口腔癌！ 醫教「5字訣」自測

2025/04/30 17:08

醫師提醒，若發現口腔潰瘍、嘴破持續2週以上未癒合時，恐是口腔癌上門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，若發現口腔潰瘍、嘴破持續2週以上未癒合時，恐是口腔癌上門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之一，土城植牙醫師蔡忠澍建議，平常可利用「破、斑、硬、突、腫」5字訣自我檢查，包括：口腔黏膜潰瘍超過2週未癒合、口腔黏膜出現白斑或紅斑、嘴巴開合有困難、口腔黏膜表面有不規則的突起，甚至是臉或頸部出現腫塊時，皆屬異常現象，應立即就醫檢查。

分辨4種口腔黏膜白斑

蔡忠澍在臉書專頁「土城植牙 美齒魔澍師 蔡忠澍醫師」發文說明，口腔黏膜白斑主要可分為均質型（斑塊狀和皺紋紙狀）和非均質型（顆粒狀和疣狀）2大類。其中斑塊狀，指的是口腔黏膜上出現白色或灰白色較硬的均質斑塊；皺紋紙狀則是表面似皺紋紙，粗糙，灰白色或堊白色，邊界清楚，周圍黏膜正常。

至於非均質型的口腔黏膜白斑，蔡忠澍進一步解釋，顆粒狀者，多見於口角區黏膜，在微凹充血黏膜上散在分布乳白色顆粒；疣狀則呈乳白色乳頭狀或絨毛狀突起，觸之微硬。

醫師表示，臉或頸部出現腫塊或發現兩側不對稱，小心口腔癌上門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，臉或頸部出現腫塊或發現兩側不對稱，小心口腔癌上門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

3大口破症狀要留意

蔡忠澍提醒，當發現以下3大口破症狀時須特別留意，恐是口腔癌前兆，首先，口腔黏膜變硬，當用舌頭觸摸時，感覺口腔某些部位的黏膜變硬，且硬化區域可能持續存在或逐漸擴大；其二，口腔出現白斑或紅斑要注意，這種不明原因的白或紅色斑塊，可能伴隨疼痛，也可能有時無感者，恐是口腔癌前兆；最後，若發現口腔潰瘍、嘴破者，且持續2週以上未癒合時要注意。

蔡忠澍提供自我檢查5字訣，供民眾好記、自我檢查，早發現、早治療。並提醒，平時應養成良好口腔健康、生活作息、定期回診檢查的習慣，千萬不能忽視牙齒帶來的警訊：

1.破：口腔黏膜潰瘍超過2週未癒合。

2.斑：口腔黏膜出現白斑、紅斑。

3.硬：嘴巴開合有困難、舌頭不能活動自如。

4.突：口腔黏膜表面有不規則的突起。

5.腫：臉或頸部出現腫塊或發現兩側不對稱。

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