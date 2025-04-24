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肺癌患者骨頭痛 醫提醒2轉移警訊快就醫
〔記者王俊忠／台南報導〕57歲林先生有多年吸菸史，前年因慢性咳嗽就醫，確診罹患肺癌，持續在腫瘤科治療。然而近1個月來，他發現右側鼠蹊部及髖部隱隱作痛，尤其在站立、行走和夜間睡眠時疼痛尤為明顯，嚴重影響生活。回診後發現右側近端股骨有癌症轉移到骨骼，醫療團隊評估病況與病理性骨折的風險後，決定做預防性固定手術，患者術後6天出院、有良好行走功能，持續門診追蹤。
衛福部台南醫院骨科醫師郭育睿表示，據研究統計，癌症患者約有5成會出現癌細胞轉移到骨骼的情況，癌友如出現莫名腰痠背痛、或是在沒有外力下出現四肢疼痛，且經3至6個月的貼布或止痛藥等治療，都沒有效果，這兩種疼痛情形，有很高可能是癌症轉移到骨骼的警訊，應儘速就醫檢治。即使本身沒有癌症病史、家族病史者，若出現體重異常減輕、伴隨肢體或軀幹疼痛，都應提高警覺。
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郭育睿說，國人常見的癌症如乳癌、攝護腺癌、肺癌、腎臟癌及甲狀腺癌都有相當高轉移到骨骼的風險，然而因為相關症狀常被誤以為是一般的痠痛，往往導致患者延誤就醫，等到出現骨折才發現癌細胞已轉移到骨骼，不僅增加治療難度，也影響生活品質。
郭育睿指出，若經診斷為癌症轉移到骨骼後，未達需開刀的程度，或患者身體狀況不允許時，可採藥物或放射線治療等保守性治療方案；若癌症的骨轉移造成嚴重疼痛及結構上弱化時，則可以考慮在出現骨折前，將骨轉移處做預防性的手術固定或置換，如情況允許，及早進行預防性手術固定，才能在患者不幸骨折時，有效處理以降低風險、減少術中失血量，並讓患者維持較好的功能與生活品質。
若發生較嚴重的病理性骨折時，因為同時要處理骨折、腫瘤兩個問題，處理上會較複雜。處理方式會根據患者預期餘命、期待的生活功能及品質等方面，評估不同手術處理的方式，從單純復位固定到腫瘤切除、冷凍治療及固定、重建手術都是可能的作法，有待患者根據生活品質、功能需求、或家屬照護需求等，與醫療團隊共同參與討論決策，目前也有許多參考大數據的預後評估工具可用於輔助決策。
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