肺癌患者骨頭痛 醫提醒2轉移警訊快就醫

醫師指出，癌友若出現莫名腰痠背痛、或是在沒有外力下出現四肢疼痛，要當心可能是癌症轉移到骨骼的警訊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕57歲林先生有多年吸菸史，前年因慢性咳嗽就醫，確診罹患肺癌，持續在腫瘤科治療。然而近1個月來，他發現右側鼠蹊部及髖部隱隱作痛，尤其在站立、行走和夜間睡眠時疼痛尤為明顯，嚴重影響生活。回診後發現右側近端股骨有癌症轉移到骨骼，醫療團隊評估病況與病理性骨折的風險後，決定做預防性固定手術，患者術後6天出院、有良好行走功能，持續門診追蹤。

衛福部台南醫院骨科醫師郭育睿表示，據研究統計，癌症患者約有5成會出現癌細胞轉移到骨骼的情況，癌友如出現莫名腰痠背痛、或是在沒有外力下出現四肢疼痛，且經3至6個月的貼布或止痛藥等治療，都沒有效果，這兩種疼痛情形，有很高可能是癌症轉移到骨骼的警訊，應儘速就醫檢治。即使本身沒有癌症病史、家族病史者，若出現體重異常減輕、伴隨肢體或軀幹疼痛，都應提高警覺。

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郭育睿說，國人常見的癌症如乳癌、攝護腺癌、肺癌、腎臟癌及甲狀腺癌都有相當高轉移到骨骼的風險，然而因為相關症狀常被誤以為是一般的痠痛，往往導致患者延誤就醫，等到出現骨折才發現癌細胞已轉移到骨骼，不僅增加治療難度，也影響生活品質。

一名肺癌患者出現癌細胞轉移到骨骼情形，影像發現左近端股骨有病理性骨折。（記者王俊忠翻攝）

郭育睿指出，若經診斷為癌症轉移到骨骼後，未達需開刀的程度，或患者身體狀況不允許時，可採藥物或放射線治療等保守性治療方案；若癌症的骨轉移造成嚴重疼痛及結構上弱化時，則可以考慮在出現骨折前，將骨轉移處做預防性的手術固定或置換，如情況允許，及早進行預防性手術固定，才能在患者不幸骨折時，有效處理以降低風險、減少術中失血量，並讓患者維持較好的功能與生活品質。

若發生較嚴重的病理性骨折時，因為同時要處理骨折、腫瘤兩個問題，處理上會較複雜。處理方式會根據患者預期餘命、期待的生活功能及品質等方面，評估不同手術處理的方式，從單純復位固定到腫瘤切除、冷凍治療及固定、重建手術都是可能的作法，有待患者根據生活品質、功能需求、或家屬照護需求等，與醫療團隊共同參與討論決策，目前也有許多參考大數據的預後評估工具可用於輔助決策。

衛福部台南醫院骨科主治醫師郭育睿指癌友如出現莫名腰痠背痛或是沒有外力下的四肢肢體疼痛，要警覺是否為癌細胞轉移到骨骼的警訊。（記者王俊忠攝）

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