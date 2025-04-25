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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小鹿亂撞心臟在求救！ 營養師推5大護心食物

2025/04/25 06:30

營養師表示，出現心悸、胸悶等症狀，可能是心臟求救訊號，除規律作息與運動，攝取深海魚、紅茄、紫菜等食物，也有助於心臟健康；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，出現心悸、胸悶等症狀，可能是心臟求救訊號，除規律作息與運動，攝取深海魚、紅茄、紫菜等食物，也有助於心臟健康；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟撲通撲通亂跳，休息一下就沒事？營養師高敏敏表示，出現心悸、頭暈、胸悶、勞累無力等症狀，可能是心臟求救訊號。吃對食物對心臟健康很重要，平日建議採地中海飲食，尤其是深海魚、紅番茄、黑巧克力、紫菜或海帶、綠茶等，更是5大護心好食物。

心臟問題8大症狀自測

心臟出問題如何先自知？高敏敏於臉書發文表示，可參考以下8症狀，看看自己有沒有中鏢。包括：心臟漏一拍、心悸、頭暈或暈眩、喘不過氣、心律不整、胸悶或壓迫感、呼吸急促、勞累無力；如果出現以上症狀，可能是心室性期前收縮，也就是心室在下一次心跳前，比正常時間更早收縮，讓心跳突然多跳一下，導致短暫的心跳不規律。

貧血也會影響心臟健康

至於為什麼會發生心室性期前收縮，高敏敏指出，可能和以下原因有關：

心臟病史：如心肌病變、心肌炎等，使心臟受損而影響電訊號傳導，造成心律異常。

低血氧：常見原因如肺部疾病或睡眠終止症。

高血壓：長期血壓過高，影響心血管健康。

腎上腺素升高：過量咖啡因、運動、焦慮，都會導致收縮異常。

特定藥物：如血管擴張劑等，影響心律。

酒精：過量飲酒恐導致高血壓。

抽菸：尼古丁容易引發心血管疾病。

貧血：血紅素不足，影響心臟結構與功能。

健康網》小鹿亂撞心臟在求救！ 營養師推5大護心食物

營養師指出，影響心臟健康原因很多，如過量咖啡因、運動、焦慮，造成腎上腺素升高，都會導致心臟收縮異常；情境照。（圖取自freepik）

●特定藥物：如血管擴張劑等，影響心律。；情境照。（圖取自freepik）

高敏敏說，如果出現以下3大警訊，可能表示心臟已經出現更嚴重問題，建議及早就醫，包括：心臟疾病：如心衰竭、心臟瓣膜病；症狀嚴重：經常發生心悸、頭暈、心律不整；暈倒：突然無意識。此外，就醫也有SOP三步驟，提供大家參考；包括：告知飲食／家族病史／治療／生活習慣／其他疾病；進行心電圖診斷+便攜式24小時心電圖；輕者以藥物治療，重症者須進行心導管消灼術。

紅茄、黑巧護心抗發炎

另，高敏敏提及，除了改變生活習慣，吃對食物也有助於心臟更健康。推薦平日可攝取以下5種護心食物：

深海魚（鮭魚、鯖魚）：含有Omega-3脂肪酸，可以減少心臟發炎，讓血管更健康。

紅番茄：富含茄紅素、維生素C，可能保護血管，減少心血管疾病風險。

黑巧克力：內含可可多酚，可以讓血管放鬆，促進血液循環。

海帶、紫菜：富含可溶性膳食纖維，可幫助掃除膽固醇。

綠茶：兒茶素有助於抗氧化、降低血脂肪，減少血管阻塞的風險。

高敏敏強調，日常實施地中海飲食、規律作息、適量運動，可讓心臟維持在最有活力的年輕狀態。記得心悸、頭暈不是小事，若出現這些症狀，一定要注意。

營養師說，黑巧克力內含可可多酚，可讓血管放鬆，促進血液循環，有益心臟健康；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，黑巧克力內含可可多酚，可讓血管放鬆，促進血液循環，有益心臟健康；情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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