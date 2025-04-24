5旬糖尿病男心肌梗塞頭暈嘔吐 心導管手術成功治療

馬偕醫院與南投醫院合作成立的心導管中心團隊，為患者進行心導管介入手術。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕有糖尿病史的55歲簡姓男子，因為頭暈、嘔吐到衛生福利部南投醫院急診就醫，經檢查發現是心肌梗塞，而且他的三條冠狀動脈皆有問題，住院後先由醫療團隊安排心導管，順利以氣球擴張並放置支架打通近端左迴旋支，近日再安排複雜性心導管介入手術，成功為簡先生完成藥物塗層支架的放置，術後身體恢復良好，隔天便返家。

支援衛福部南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉指出，心臟有3條主要的冠狀動脈，這三條冠狀動脈只要有某一處狹窄或阻塞，便可能導致心臟肌肉缺氧壞死，也是造成猝死的主因。而這位病人左迴旋支急性阻塞、左前降支慢性完全阻塞、右冠狀動脈狹窄，治療難度較高且風險提升。

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陸廷偉醫師表示，依衛生福利部統計資料，心臟疾病位居台灣十大死因第二位，而急性心肌梗塞便是造成心臟疾病死亡的主因之一。尤其患有糖尿病及其他慢性疾病者罹患心肌梗塞的機率較一般人高，且可能會同時發生血管多處病變、鈣化嚴重或是瀰漫性病灶、慢性完全阻塞等情況，提醒慢性病患者更要控制好血糖、血壓，維持良好日常生活作息，預防心血管疾病發生。

至於「慢性」冠狀動脈完全阻塞（Coronary Total Occlusion）雖不像「急性」心肌梗塞那樣危急，不會立即致命，但長期下來使心肌缺氧，造成心臟功能受損，且因為「慢性」，往往病人的血管已失去彈性，施行氣球導管擴張及支架置放相當考驗技術，以往可能要透過心臟外科開胸血管繞道手術治療，但在馬偕醫院與南投醫院合作成立的心導管中心團隊處置下，將系統穩定，成功疏通病人阻塞的血管。

南投醫院指出，該院自去年開始接受馬偕醫院心臟科支援，在心臟血管內科系及冠狀動脈暨周邊介入醫學主任蔡政廷醫師的領導下，目前派有3位主治醫師常駐該院提供醫療支援。除了一般心導管介入治療外，對於複雜性心導管介入手術也能夠順利處理，本月已成功處理兩案慢性冠狀動脈完全阻塞，讓南投縣民能夠得到即時及完善的緊急醫療照護服務。

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