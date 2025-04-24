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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

大腸癌年輕化元凶？研究指向童年腸道毒素暴露

2025/04/24 17:04

科學家揭腸道毒素年輕型腸癌潛在關聯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

科學家揭腸道毒素年輕型腸癌潛在關聯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕研究發現，童年時期接觸由特定大腸桿菌產生的毒素「colibactin」，可能是全球50歲以下大腸癌病例上升的原因之一。這項刊登於《自然》期刊的研究，為年輕族群罹患大腸癌比例激增的現象，提供了新視角。

近年來，全球多地觀察到50歲以下年輕成人罹患大腸癌的比例攀升，其中英國、紐西蘭、波多黎各和智利增幅最為明顯。醫界過去認為，肥胖率上升、不健康飲食與缺乏運動是主要推手。然而，由美國加州大學聖地牙哥分校亞歷山卓夫教授（Prof. Ludmil Alexandrov）領導的國際團隊，發現腸道細菌大腸桿菌的某些有害菌株可能扮演關鍵角色。

《衛報》報導，研究團隊分析了來自北美、南美、亞洲與歐洲11國共981例大腸癌腫瘤的DNA，其中132例為早發性病例。結果顯示，由colibactin引發的基因突變，在40歲以下患者的腫瘤中出現頻率是70歲以上患者的三倍多。此突變模式在早發性大腸癌高發國家尤為常見。研究推測，這與兒童10歲前暴露於colibactin有關，這種毒素會破壞結腸細胞DNA，長期累積可能提升50歲前罹病風險。

亞歷山卓夫教授表示：「我們認為，這可能源於童年時期的感染，隨後增加未來罹患大腸癌的機率。」全球數據顯示，至少27國50歲以下成人罹患大腸癌的發病率持續上升，過去20年間幾乎每10年翻倍。若趨勢不變，至2030年，大腸癌恐成為該年齡層癌症死因之首。

研究尚未證實colibactin直接導致早發性大腸癌。若確與有害大腸桿菌有關，則引發更多問題：這些菌株如何演化？兒童如何暴露其中？能否以益生菌取代之？據估計，美英約30%至40%的兒童腸道內攜帶產生colibactin的大腸桿菌。科學家推測，這些菌株透過分泌毒素在腸道內取得競爭優勢，形成「微生物化學戰」。

英國癌症研究機構指出，超過半數大腸癌可預防，其中25%與纖維攝取不足有關，13%與加工肉品相關，11%由肥胖引起，6%源於酒精，5%歸因於缺乏活動。其「癌症大挑戰」計畫主任史考特博士（Dr. David Scott）表示：「許多早發性大腸癌患者似乎在童年接觸過colibactin。暴露來源不明，但飲食等因素可能在腸道菌群發育階段產生影響。」他強調，此研究為早發性癌症增添線索，但仍需更多證據確認colibactin與罹癌風險的直接關聯。

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