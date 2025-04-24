健康網》年輕男患脂肪肝 「沒服藥+吃1物」甩油降血脂

1名上班族3餐不正常，且常喝飲料、吃零食，下班後喜歡吃消夜，回家後還熬夜追劇，體檢發現患有中度脂肪肝及肝指數異常等；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名上班族3餐不正常，愛喝飲料、吃零食，下班後又愛吃消夜，回家後還熬夜追劇。公司體檢時發現，體重過重，且患有中度脂肪肝、膽固醇過高及肝指數異常，因擔心中風或肝硬化而就診。就醫時男子表示自己不愛吃藥，因此醫師建議，先戒消夜、飲料，早睡早起、規律運動，同時在吃午或晚餐前，先吃點酪梨，6個月後回診，膽固醇跟肝指數慢慢下降，體重也下降不少！

「上班肥」需戒掉壞習慣

肝膽腸胃科醫師張振榕在著作《食萬個不一樣》中指出，這名患者是典型的「上班肥」，由於不正常飲食習慣跟熬夜，造成體重逐漸上升，導致膽固醇過高及脂肪型肝炎等。因患者本身不想吃藥，因此決定先讓他從日常生活習慣改變，戒掉消夜、飲料，養成早睡早起和規律運動的生活型態，並在吃午餐或晚餐前，先吃一點酪梨，6個月後回診時，比對之前抽血報告，膽固醇跟肝指數都慢慢下降，體重也下降不少。

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醫師說明，酪梨不僅能降低血液中的壞膽固醇、防止動脈硬化，還含有脂肪代謝必須的維生素B群及抗氧化作用的維生素E；示意圖。（圖取自freepik）

酪梨降壞膽固醇、護肝

張振榕說明，雖然酪梨的營養素含量跟蔬菜很接近，但因為酪梨是常綠喬木的果實，所以酪梨被歸類為「水果」。不過，由於酪梨脂肪含量相當高，因此從「營養學」的角度，也常被歸類為「油脂類」。

酪梨營養豐富，張振榕解釋，酪梨不僅能降低血液中的壞膽固醇、防止動脈硬化，還含有脂肪代謝必須的維生素B群及抗氧化作用的維生素E。此外，其富含不飽和脂肪酸、膳食纖維、多種礦物質（鉀、鎂、鈣）等，許多動物及人體實驗發現，酪梨具有抗氧化、抗發炎、降膽固醇、減少肝臟損傷及改善肝指數的功效。所以想好好保養「心肝」，吃酪梨準沒錯！它不僅高營養，適度攝取也是減肥聖品。

張振榕著作《食萬個不一樣》。（趨勢文化提供）

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