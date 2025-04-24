鳳山醫院肺癌篩檢1746人 榮獲2025亞洲醫療照護獎

高雄市立鳳山醫院助1746篩肺癌，榮獲2025亞洲醫療照護獎「年度服務創新獎」。（市立鳳山醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕肺癌雖高居國人癌症死因首位，存活率高度仰賴「早期發現」，而低劑量電腦斷層掃描（LDCT），已被證實是有效降低肺癌死亡率的篩檢工具，高雄市立鳳山醫院自前年2月參與衛生福利部國民健康署「肺癌早期偵測計畫」，幫1746名符合篩檢條件民眾，免費完成低劑量肺部電腦斷層篩檢，成功揪出了11例肺癌個案，其中高達8例為第一期診斷，大幅提升了治癒機會。

市立鳳山醫院於2023、2024年間，連續2年榮獲高雄市政府衛生局頒發肺癌篩檢醫療院所獎勵計畫典範獎，今年度更代表台灣榮獲2025年亞洲醫療照護獎（Healthcare Asia Awards）「年度服務創新獎」（Service Delivery Innovation Initiative of the Year）殊榮。

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為了最大化篩檢的可近性與效率，鳳山醫院採取多項院內與院外積極推動對策，院內方面包含門診前端評估，對於來院門診就醫民眾由醫護人員主動詢問是否具有家族史或抽菸習慣，建立快速通道，多數符合資格民眾能在三天內完成檢查。

院外推廣措施包含結合鳳山區衛生所、大寮區衛生所等公衛服務平台，與多達42位當地里長攜手合作，深入社區衛教民眾對早期篩檢重要性的認知，並提供諮詢專線服務，鼓勵符合資格者勇於接受檢查，透過建置快速便捷的篩檢途徑，以及結合公衛系統在社區的服務平台、以及與基層開業醫師的緊密夥伴關係。

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