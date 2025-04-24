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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

寶寶感冒咳嗽喘不停、咳吐奶 注意「呼吸道融合病毒」

2025/04/24 13:48

目前為呼吸道感染高峰期，「呼吸道融合病毒（RSV）」正是嬰幼兒下呼吸道感染的主要元兇。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

目前為呼吸道感染高峰期，「呼吸道融合病毒（RSV）」正是嬰幼兒下呼吸道感染的主要元兇。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者劉人瑋／台東報導〕每年秋冬與春季交替的呼吸道感染高峰期，「呼吸道融合病毒（RSV）」正是嬰幼兒下呼吸道感染的主要元兇。台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈說，寶寶咳不停、會喘，可能就需要再行檢驗，通常RSV可能會群聚感染，癒後甚至比一般兒童更高機率引發氣喘，不得輕忽。

魏佑慈表示，呼吸道融合病毒全名為「Respiratory Syncytical virus」，簡稱RSV，是一種單股RNA病毒。它的傳播途徑多為飛沫傳染，也可透過接觸傳染傳播，潛伏期約2到8天左右。RSV好發於6個月至2歲的嬰幼兒，感染RSV後也不會有終生免疫，仍有機會再次感染。約有66%的1歲以下嬰兒感染過RSV，而2歲小孩的RSV感染率則可達百分之百。

魏佑慈說，針對RSV並無特效藥，只能從症狀緩解，但依效期不同有2款疫苗，目前針對特定嬰幼兒有短效期健保補助。

魏佑慈提醒，呼吸道融合病毒（RSV）對嬰幼兒來說，並非只是一般的感冒，嚴重時可能引發呼吸困難，甚至出現重症併發症。除了密切觀察寶寶的健康狀況，家長在日常生活中也可以透過幾個簡單的步驟來降低感染風險：勤洗手、使用酒精性乾洗手液搓洗雙手至少20到30秒、定期消毒經常接觸的物品表面、避免讓寶寶接觸生病的人，以及減少出入人多擁擠的場所。

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