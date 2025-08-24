自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》揪胃潰瘍、胃癌元凶 全球一半人有「彎彎」細菌

2025/08/24 16:11

澳洲病理學家羅賓．沃倫居然在病人的胃部切片中，發現了一些小小的彎曲細菌─螺旋菌，竟是胃潰瘍和胃癌的幕後黑手；情境照。（圖取自freepik）

澳洲病理學家羅賓．沃倫居然在病人的胃部切片中，發現了一些小小的彎曲細菌─螺旋菌，竟是胃潰瘍和胃癌的幕後黑手；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1980年代，普遍認為胃潰瘍是壓力太大、吃太辣、生活太操勞的結果，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，直到澳洲病理學家羅賓．沃倫居然在病人的胃部切片中，發現了一些小小的彎曲細菌，且這些細菌常出現在胃部發炎或潰瘍處，才發現這個小小的螺旋菌，竟是胃潰瘍和胃癌的幕後黑手。

食藥署指出，在年輕醫師巴里．馬歇爾加入研究團隊後，成功地從100位病人的胃中分離出幽門螺旋桿菌。為了證明這菌真的是胃潰瘍的「元凶」，馬歇爾竟親自吞下細菌的培養液，結果真的得了胃炎。這個勇敢的自體實驗，成功證實幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎和潰瘍，也讓他們在2005年獲得諾貝爾生理醫學獎，徹底改變了醫界對胃病的認知。

食藥署提到，目前估計，全球約有一半人口感染幽門螺旋桿菌，尤其是兒童期感染後長期潛伏於胃中，引發慢性發炎。不只會導致胃痛、胃食道逆流、消化不良，長期更可能增加胃癌與MALT淋巴瘤的風險。所以，當做胃鏡檢查發現潰瘍並確診幽門桿菌感染時，醫師常會建議進行根除治療，常見療法包括「三合一」或「四合一療法」：2-3種抗生素搭配抑制胃酸的氫離子幫浦抑制劑，不僅能治癒潰瘍，也有助於降低日後罹患胃癌的風險。

食藥署說，從實驗室裡的堅持到世界級的科學突破，馬歇爾和沃倫的努力，讓無數人擺脫胃痛的折磨，同時提醒：若你長期有胃部不適、有潰瘍病史或家族中有人罹患胃癌，別忽視這項風險，記得諮詢腸胃科醫師，進行幽門螺旋桿菌的檢查與治療。

