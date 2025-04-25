健康網》「5高蛋白蔬菜」曝光！ 營養師點名：菠菜、青花菜

營養師說，菠菜蛋白質含量每100公克就含有2-3克，富含維生素A、C、E及鐵，是個抗氧化高手；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只豆蛋魚肉類有蛋白質，蔬菜也有！營養師羅瑋如在臉書專頁發影片分享5款富含蛋白質的蔬菜，包括：青花菜、菠菜、蘑菇、地瓜葉及金針菇，在攝取蛋白質的同時，還能吃進滿滿營養素，超健康。

1.青花菜：每100公克青花菜含有3-5公克的蛋白質，且其富含維生素C，含量甚至高於柑橘類，不過若是過量食用可能會導致脹氣，因此建議適量吃。

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2.菠菜：蛋白質含量每100公克就含有2-3克，富含維生素A、C、E及鐵，是個抗氧化高手。

營養師指出，蘑菇含有豐富的蛋白質，且富含多醣體、維生素，還有多種礦物質，有助於穩定生理功能，促進腸胃健康；示意圖。（圖取自pexels）

3.蘑菇：每100公克的蘑菇，含有2-3公克的蛋白質，且富含多醣體、維生素，還有多種礦物質，有助於穩定生理功能，促進腸胃健康。

4.地瓜葉：常用3C產品的您，今天就吃地瓜葉吧！地瓜葉每100公克含有3克蛋白質，富含葉黃素、玉米黃素，有助於維護眼睛健康。

營養師表示，地瓜葉每100公克含有3克蛋白質，且富含葉黃素、玉米黃素，有助於維護眼睛健康；示意圖。（資料照）

5.金針菇：每100公克含有2.7克蛋白質，富含膳食纖維，有助於減少脂肪吸收，可為腸道做個大掃除。

國健署曾說明，蛋白質是構成我們的肌肉、器官的原料，可以修補、建造我們的身體組織，甚至參與許多免疫、代謝相關酵素的作用，是一種必須的營養素。

國健署舉例，雖然蛋白質食物來源主要是豆魚蛋肉類，但素食族群選擇變少，更應該特別注意，因此也整理出其他富含蛋白質的食物，如黃豆製品、藜麥、鷹嘴豆、豌豆仁等全穀雜糧類、花椰菜、地瓜葉、玉米筍等蔬菜，以及瓜子、開心果、腰果等堅果。

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