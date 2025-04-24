自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》女童情緒不穩、腹瀉 竟因漱口水、牙膏有「這成分」

2025/04/24 19:55

1名8歲女童情緒不穩、常肚子痛、拉肚子因而就醫，醫師檢查發現女童甲狀腺功能輕微亢進；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

1名8歲女童情緒不穩、常肚子痛、拉肚子因而就醫，醫師檢查發現女童甲狀腺功能輕微亢進；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名8歲女童近幾個月情緒不穩，晚上難以入睡，也常肚子痛、拉肚子因而就醫，醫師安排基本身體檢查和抽血，發現女童甲狀腺功能輕微亢進，為了找出潛在原因，便進一步安排環境荷爾蒙檢測，竟發現其尿液中三氯沙（Triclosan）濃度高於標準值9.9倍。在與家長詢問後，得知女童1天使用數次含三氯沙的漱口水、牙膏，也許這是造成孩子體內三氯沙濃度偏高原因。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文指出，個案女童在停止使用含三氯沙的產品2個月後，甲狀腺功能明顯改善，且睡眠變好了，情緒也穩定許多。雖然不能完全證明這一切都是由三氯沙引起，但這樣的轉變給了我們很強烈的訊號：「生活中微小的選擇，真的會影響健康。」

研究指出，三氯沙可能影響甲狀腺素與促甲狀腺激素濃度，導致甲狀腺功能異常，尤其兒童、青少年風險更高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究指出，三氯沙可能影響甲狀腺素與促甲狀腺激素濃度，導致甲狀腺功能異常，尤其兒童、青少年風險更高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

三氯沙抑制細菌生長

何謂三氯沙？劉博仁說明，其為1種人工合成的抗菌劑，主要功能是抑制細菌生長，自1970年代以來被廣泛添加在日常用品中，包括：抗菌牙膏、漱口水、抗菌洗手乳、香皂、沐浴乳、洗面乳、某些抗菌衣物、鞋墊，甚至存在於塑膠砧板、餐具、玩具等產品。不過，近年研究逐漸發現，其可能干擾人體內分泌系統，尤其是甲狀腺功能。

劉博仁引述1項2022年發表在《Frontiers in Endocrinology》的系統性回顧指出，三氯沙可能影響甲狀腺素（T4）與促甲狀腺激素（TSH）的濃度，進而導致甲狀腺功能異常，尤其是在兒童與青少年身上風險更高，因其內分泌系統尚未穩定，對外來化學物質的影響更加敏感。

另外，動物實驗也發現，三氯沙可能改變腸道菌相、影響神經發展，甚至有跨代影響的可能。雖然目前人體研究尚未完全定論，但長期大量接觸三氯沙，確實值得我們提高警覺。

醫師表示，對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

4招預防三氯沙

●看清楚成分標示：在購買個人清潔用品時，請習慣看看成分表，若看到以下字樣，建議避開：Triclosan（三氯沙）、Triclocarban（三氯卡班，類似物）。

●不一定要用抗菌產品：對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品。美國FDA早在2016年就禁止將三氯沙加入抗菌洗手液中，因為「沒有證據證明它比肥皂更有效，卻可能有健康風險。」

●幫助孩子減少暴露：對家中有小孩的家庭，建議選擇「無添加抗菌劑」的兒童牙膏與洗手用品，並避免使用抗菌衣物或塑膠餐具等非必要產品。

●自然與健康的生活方式：飲食均衡、睡眠充足、適度運動，是支持孩子內分泌健康最好的方式。與其依賴「抗菌」商品，不如回歸基本生活習慣，減少接觸多餘的化學物質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中