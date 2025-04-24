健康網》女童情緒不穩、腹瀉 竟因漱口水、牙膏有「這成分」

1名8歲女童情緒不穩、常肚子痛、拉肚子因而就醫，醫師檢查發現女童甲狀腺功能輕微亢進；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名8歲女童近幾個月情緒不穩，晚上難以入睡，也常肚子痛、拉肚子因而就醫，醫師安排基本身體檢查和抽血，發現女童甲狀腺功能輕微亢進，為了找出潛在原因，便進一步安排環境荷爾蒙檢測，竟發現其尿液中三氯沙（Triclosan）濃度高於標準值9.9倍。在與家長詢問後，得知女童1天使用數次含三氯沙的漱口水、牙膏，也許這是造成孩子體內三氯沙濃度偏高原因。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文指出，個案女童在停止使用含三氯沙的產品2個月後，甲狀腺功能明顯改善，且睡眠變好了，情緒也穩定許多。雖然不能完全證明這一切都是由三氯沙引起，但這樣的轉變給了我們很強烈的訊號：「生活中微小的選擇，真的會影響健康。」

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研究指出，三氯沙可能影響甲狀腺素與促甲狀腺激素濃度，導致甲狀腺功能異常，尤其兒童、青少年風險更高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

三氯沙抑制細菌生長

何謂三氯沙？劉博仁說明，其為1種人工合成的抗菌劑，主要功能是抑制細菌生長，自1970年代以來被廣泛添加在日常用品中，包括：抗菌牙膏、漱口水、抗菌洗手乳、香皂、沐浴乳、洗面乳、某些抗菌衣物、鞋墊，甚至存在於塑膠砧板、餐具、玩具等產品。不過，近年研究逐漸發現，其可能干擾人體內分泌系統，尤其是甲狀腺功能。

劉博仁引述1項2022年發表在《Frontiers in Endocrinology》的系統性回顧指出，三氯沙可能影響甲狀腺素（T4）與促甲狀腺激素（TSH）的濃度，進而導致甲狀腺功能異常，尤其是在兒童與青少年身上風險更高，因其內分泌系統尚未穩定，對外來化學物質的影響更加敏感。

另外，動物實驗也發現，三氯沙可能改變腸道菌相、影響神經發展，甚至有跨代影響的可能。雖然目前人體研究尚未完全定論，但長期大量接觸三氯沙，確實值得我們提高警覺。

醫師表示，對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

4招預防三氯沙

●看清楚成分標示：在購買個人清潔用品時，請習慣看看成分表，若看到以下字樣，建議避開：Triclosan（三氯沙）、Triclocarban（三氯卡班，類似物）。

●不一定要用抗菌產品：對於一般人來說，肥皂與清水就足以洗淨手部與皮膚，不需要額外使用標榜抗菌的產品。美國FDA早在2016年就禁止將三氯沙加入抗菌洗手液中，因為「沒有證據證明它比肥皂更有效，卻可能有健康風險。」

●幫助孩子減少暴露：對家中有小孩的家庭，建議選擇「無添加抗菌劑」的兒童牙膏與洗手用品，並避免使用抗菌衣物或塑膠餐具等非必要產品。

●自然與健康的生活方式：飲食均衡、睡眠充足、適度運動，是支持孩子內分泌健康最好的方式。與其依賴「抗菌」商品，不如回歸基本生活習慣，減少接觸多餘的化學物質。

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