婦吃飯噎到竟變急性腦中風 開刀取出血栓救回一命

聯新國際醫院神經內科醫師王景益指出，中風治療須儘快診斷處理，降低腦細胞損傷。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市61歲婦人用餐噎到，頭暈、嘔吐，家人緊急送往醫院急診後，婦人意識模糊甚至昏迷，醫師做電腦斷層發現腦部血栓，診斷為罕見的急性腦中風，情況危急，經緊急取栓手術後，取出4毫米的血栓，成功救回婦人1命，目前復健中。

聯新國際醫院神經內科醫師王景益說，這名患者屬少見的基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風，取栓手術過程中，團隊在半小時內透過抽吸導管及支架取栓器，成功取出一條約4毫米的血栓，使病患血流恢復暢通，病患術後意識、語言恢復正常，但短暫缺血影響到小腦平衡，正進行肢體復健。

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罕見基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風案例，基底動脈阻塞到打通圖示。（聯新國際醫院提供）

王景益說，急性中風類型主要為「阻塞型」缺血性中風，而「出血型」腦中風約占2成，如日前資深藝人廖峻因腦溢血，在家中被發現癱軟床上、意識不清，他說，不論哪種類型，這些傷害往往難以復原，因此中風治療的首要原則都是「分秒必爭」，儘快診斷處理，降低腦細胞損傷。

王景益解釋，人的血管組成主要有動脈、靜脈和微血管，這些地方都可能產生血栓，血栓是指在血管內出現的血液凝塊，當血管的凝血機制有問題、血流異常或血管內皮受損時，就容易形成血栓，造成血液流不過去，因此腦組織就會缺血缺氧，導致腦細胞死亡。

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