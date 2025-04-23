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健康網》鍛鍊別信「很痠」 研究實測：肌肉活性低

2025/04/23 20:28

最新的研究顯示，主觀感受肌肉很痠，與實際EMG測得的肌肉活性幾乎沒有任何相關性；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新的研究顯示，主觀感受肌肉很痠，與實際EMG測得的肌肉活性幾乎沒有任何相關性；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在健身時會根據自己的「肌肉感受」來判斷訓練是否有效，例如「感覺肌肉很痠、很有感覺」，恆新復健科診所醫師王思恒分享最新的研究顯示，這種主觀感受，與實際EMG測得的肌肉活性幾乎沒有任何相關性，即便是有訓練經驗的專業運動員，也無法準確判斷哪些是肌群真正在發力。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，這是針對精英足球選手的研究利用肌電圖（EMG）客觀測量肌肉活性，並與選手們的主觀感受做比較，發現主觀肌肉感覺，與實際EMG測得的肌肉活性幾乎沒有任何相關性。研究中特別指出：拉背動作如槓鈴划船時，後三角肌的主觀感覺與實際肌電圖顯示的活性完全不一致。

王思恒表示，肌電圖（EMG）已被MRI和超音波研究所支持，證實其準確性，能顯示特定訓練動作對特定肌群的真實影響，例如深蹲、腿屈伸及不同姿勢的小腿訓練動作對肌肉活性的差異。因此別單憑自己的感覺決定訓練方式，科學證據指出，有效的訓練計畫應建立在生物力學與客觀數據上。

王思恒提到，不只是「肌肉別靠感覺」，在醫療場域工作的人，都會遇過一些「感覺很健康」的大哥，血壓卻高到爆；「都吃很少」的大姐，體重卻嚴重超標，因此我們需要客觀測量，例如體重計、血糖機、體組成分析儀，來補足人類感官不足的地方。

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