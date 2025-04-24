自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

脂肪肝不只胖才得 「這類人」更應警惕

2025/04/24 09:41

脂肪肝不只胖才得 「這類人」更應警惕

高糖高油飲食，會讓肝臟默默承受負擔，成為脂肪肝。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活忙碌、飲食不均、缺乏運動，脂肪肝已悄悄成為常見的文明病。初日診所指出，若伴隨高糖高脂飲食，小心迎來的不是幸福感，而是沉默傷肝的脂肪肝。

初日診所減重專科主治醫師陳威龍於臉書發文，脂肪肝是指肝細胞中脂肪累積過多，長期下來可能導致肝臟發炎、纖維化、肝硬化，甚至演變為肝癌。此外，也與糖尿病、高血壓、高血脂等代謝性疾病密切相關，增加心血管疾病風險。

陳威龍指出，造成脂肪肝的主因包括：

一、飲食不當：攝取過多精緻碳水（如白飯、麵包、含糖飲料）與反式、飽和脂肪，皆會促進脂肪堆積。

二、胰島素阻抗與代謝異常：會促使肝臟過度合成脂肪，與糖尿病、肥胖密切相關。

三、內臟脂肪過多：比皮下脂肪更易釋放游離脂肪酸，造成肝臟負擔。

四、缺乏運動：降低身體燃燒脂肪的能力。

五、過量飲酒：干擾肝臟代謝，形成酒精性脂肪肝。

六、某些藥物或疾病：如類固醇、抗病毒藥物、甲狀腺功能低下、多囊性卵巢症候群等，也可能增加風險。

值得注意的是，即便體型正常的「泡芙人」，也可能罹患脂肪肝，不能掉以輕心。初期脂肪肝常無明顯症狀，但對肝臟構成長期負擔，不可忽視。

要改善脂肪肝，陳威龍建議可從四方面著手：

一、飲食調整：減少精緻碳水與糖分，增加高纖與好油脂的攝取。

二、規律運動：每週至少150分鐘的有氧運動，搭配重量訓練幫助代謝脂肪。

三、控制體重與腰圍：男性腰圍勿超過90公分，女性不超過80公分，每減5%至10%體重，有助改善脂肪肝。

四、穩定血糖與血脂：避免血糖大起大落，降低肝臟脂肪堆積。

陳威龍強調，脂肪肝雖然常被忽略，但若能及早介入、調整生活習慣，是可以逆轉的。預防重於治療，維持肝臟健康，從現在做起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中