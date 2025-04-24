脂肪肝不只胖才得 「這類人」更應警惕

高糖高油飲食，會讓肝臟默默承受負擔，成為脂肪肝。示意圖。（資料照）





〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活忙碌、飲食不均、缺乏運動，脂肪肝已悄悄成為常見的文明病。初日診所指出，若伴隨高糖高脂飲食，小心迎來的不是幸福感，而是沉默傷肝的脂肪肝。

初日診所減重專科主治醫師陳威龍於臉書發文，脂肪肝是指肝細胞中脂肪累積過多，長期下來可能導致肝臟發炎、纖維化、肝硬化，甚至演變為肝癌。此外，也與糖尿病、高血壓、高血脂等代謝性疾病密切相關，增加心血管疾病風險。

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陳威龍指出，造成脂肪肝的主因包括：

一、飲食不當：攝取過多精緻碳水（如白飯、麵包、含糖飲料）與反式、飽和脂肪，皆會促進脂肪堆積。

二、胰島素阻抗與代謝異常：會促使肝臟過度合成脂肪，與糖尿病、肥胖密切相關。

三、內臟脂肪過多：比皮下脂肪更易釋放游離脂肪酸，造成肝臟負擔。

四、缺乏運動：降低身體燃燒脂肪的能力。

五、過量飲酒：干擾肝臟代謝，形成酒精性脂肪肝。

六、某些藥物或疾病：如類固醇、抗病毒藥物、甲狀腺功能低下、多囊性卵巢症候群等，也可能增加風險。

值得注意的是，即便體型正常的「泡芙人」，也可能罹患脂肪肝，不能掉以輕心。初期脂肪肝常無明顯症狀，但對肝臟構成長期負擔，不可忽視。

要改善脂肪肝，陳威龍建議可從四方面著手：

一、飲食調整：減少精緻碳水與糖分，增加高纖與好油脂的攝取。

二、規律運動：每週至少150分鐘的有氧運動，搭配重量訓練幫助代謝脂肪。

三、控制體重與腰圍：男性腰圍勿超過90公分，女性不超過80公分，每減5%至10%體重，有助改善脂肪肝。

四、穩定血糖與血脂：避免血糖大起大落，降低肝臟脂肪堆積。

陳威龍強調，脂肪肝雖然常被忽略，但若能及早介入、調整生活習慣，是可以逆轉的。預防重於治療，維持肝臟健康，從現在做起。

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