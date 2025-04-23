桃園擴大肺癌篩檢2年逾4萬人受檢 乳癌病史者確診比率最高

桃園市擴大肺癌篩檢2週年成果發表，2年來共有4萬1871人完成篩檢，找出233案確診肺癌。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市擴大肺癌篩檢2週年成果發表，衛生局統計，2年來共有4萬1871人完成篩檢，找出233案確診肺癌，更發現確診個案中，有乳癌病史者被檢出肺癌的比率1.64%最高，其次為具有肺癌家族史及警消外勤人員皆為0.72%、長期暴露於烹煮油煙者0.70%。

桃園市率全國之先自2023年3月1日起，針對40歲以上且設籍桃園，具有菸品暴露、疾病史或家族史、職業暴露及空污及油煙等4大高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今年2月28日滿2年，共有4萬1871人完成篩檢，找出233案確診肺癌，衛生局表示，這些個案不只代表233位民眾的性命，更代表233個家庭，感謝共同攜手合作的18家醫院，以及在第1線工作的放射師和個案管理師等醫療團隊付出。

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市長張善政、副市長王明鉅、衛生局長賈蔚以及市政顧問、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙等人出席成果發表，桃園市醫事放射師公會特別選唱帽子歌后鳳飛飛的歌曲《掌聲響起》，鳳飛飛於2012年因肺癌離世。

桃園市擴大肺癌篩檢至今篩檢4萬1871人、確診233人，其中，女性2萬5854人、確診率0.69%，男性1萬6017人、確診率0.34%；若以年齡來看，以65到69歲確診率最高，其次為60到64歲0.9%、70到74歲0.87%；另以參與篩檢族群分析，有乳癌病史者被檢出肺癌的比率1.64%最高，其次為具有肺癌家族史及警消外勤人員皆為0.72%、長期暴露於烹煮油煙者0.70%。

張善政表示，2年來找出233位確診民眾，所幸大部分都是早期，經微創手術很快治癒，對未來健康沒有太大影響，感謝所有配合的醫院協助，王明鉅更是背後重要推手。

王明鉅表示，確診民眾中有92%為0期或1期，只要接受微創手術，不需要化療、電療或標靶療法等，對民眾來說有很大的意義，也發現乳癌病史、肺癌家族史、警消外勤人員、長期暴露油煙等都是高風險族群，篩檢政策也將隨之調整，讓篩檢越作越精準。

依據桃園市擴大肺癌篩檢資料分析，確診個案中有乳癌病史者被檢出肺癌的比率1.64%最高，其次為具有肺癌家族史及警消外勤人員皆為0.72%、長期暴露於烹煮油煙者0.70%。 （記者鄭淑婷攝）

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