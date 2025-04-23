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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》低血壓先別擔心 醫：急降+不適才是警訊

2025/04/23 20:08

醫師指出，低血壓且無症狀不必過度擔心健康狀況，但仍應透過長期血壓監測，建立自己的「基準血壓」，以便及早察覺異常變化，避免誤判與延誤處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫師指出，低血壓且無症狀不必過度擔心健康狀況，但仍應透過長期血壓監測，建立自己的「基準血壓」，以便及早察覺異常變化，避免誤判與延誤處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都知道高血壓不利心血管健康，那麼低血壓是否要治療？聯安預防醫學機構聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，身體若沒有任何不適，血壓低並不是一件壞事，甚至日本人瑞級的長壽老人的血壓常是偏低的，但如果血壓的變化幅度超過20 mmHg以上，以及出現頭暈、噁心、四肢較無力等症狀，就要留心。

血壓低且無症狀 醫：心血管負擔輕

施奕仲指出，在醫學上，當收縮壓（上壓）低於90 mmHg，或舒張壓（下壓）低於60 mmHg，稱為「低血壓」。高血壓的標準明確訂有上限，但正常血壓卻沒有訂下限，這其實就說明了一個關鍵，那就是身體若沒有任何不適，血壓低並不是一件壞事。

兒童血壓普遍較低，例如85/55 mmHg。這是因為兒童血管彈性較佳、周邊阻力低，血壓數值自然較低。隨著年齡增長，血壓會逐漸升高，這是自然生理現象。如果成年後，血壓仍維持在90/60 mmHg左右，卻沒有出現任何症狀，這代表心血管負擔很輕，甚至可能是長壽的象徵！

日本長壽老人血壓偏低 意味血管彈性佳

施奕仲指出，許多人一聽到「低血壓」就開始擔心，覺得自己是不是需要補充營養或立即治療。日本曾有個調查顯示，許多人瑞級的長壽老人，血壓常是偏低的，收縮壓落在100 mmHg上下，這並不是疾病，反而是因為他們的心血管系統仍然如青少年一般，血管彈性佳、周邊阻力低，整體循環負擔較小，才使得身體更耐用。所以天生血壓低，不一定是有問題，在臨床上，醫師更在意的是有沒有伴隨低血壓症狀。

醫師擔醒，天生血壓低，不一定是有問題，在臨床上，醫師更在意的是有沒有伴隨低血壓症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫師擔醒，天生血壓低，不一定是有問題，在臨床上，醫師更在意的是有沒有伴隨低血壓症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

血壓變化幅度逾20 頭暈噁心、四肢無力要小心

施奕仲提醒，低血壓不是真的沒有風險，關鍵不在於數值，而在於「變化的幅度」。若平時休息時血壓穩定在140/90 mmHg，但某天突然降到120/80 mmHg以下，身體就可能會出現頭暈、噁心、四肢較無力等症狀，這時候即便血壓還在「正常範圍」，其實也是低血壓的一種——相對性的變化是造成低血壓症狀重要的因子，因為身體無法適應如此急速的變化。

這就像一輛平時習慣高速行駛的汽車，突然要降速行駛而緊急剎車，若調整不當，就容易出狀況。人體的血壓也是如此，如果收縮壓突然下降的幅度超過20 mmHg以上，身體若來不及適應，就可能會導致不適。

突然站起來會頭暈 恐是「姿勢型低血壓」

他也提醒，從床上或椅子上突然站起來時，眼前一黑，甚至有點暈眩。這種現象可能是「姿勢性低血壓」，也就是改變姿勢時，血壓調節不及，導致大腦血液灌流短暫不足。這種情況多發生於血管彈性變差的人（如年長者、長期缺乏運動者），或是因為脫水或營養不足，導致血容量下降的人。

血管彈性變差的人（如年長者、長期缺乏運動者），或是因為脫水或營養不足，導致血容量下降的人，容易因變化姿勢而眼前一片黑，甚至暈眩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

血管彈性變差的人（如年長者、長期缺乏運動者），或是因為脫水或營養不足，導致血容量下降的人，容易因變化姿勢而眼前一片黑，甚至暈眩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

放慢動作+規律運動 防姿勢性低血壓

要避免姿勢性低血壓的發生，醫師建議動作慢一點，讓血管有時間調整，同時可以透過規律運動來維持血管彈性。並確保每天攝取足夠的水分與電解質，就能減少這種情況的發生。

天生低血壓 飲食+運動+長期監測不可少

施奕仲提醒，若是天生血壓低的人，需要注意的事情就是培養運動習慣，讓心臟有更好的適應能力；也應該關注飲食，可以根據健康檢查的報告去適量攝取有助於血液循環的營養素，避免因缺乏特定營養而導致血壓進一步下降。

若是血壓突然驟降所導致的低血壓情形，或是出現持續的頭暈、無力、甚至昏厥，那麼就需要進一步檢查，確認是否有其他的健康問題。建議搭配合適的健康檢查來更深入了解自身狀況。例如，動脈硬化儀檢查能幫助評估血管彈性，了解是否有姿勢性低血壓的風險；心臟超音波檢查可以確認是否有主動脈瓣膜閉鎖不全，因其所造的高脈壓現象也會引起血管硬化問題。

透過長期血壓監測，建立自己的「基準血壓」，也能幫助及早察覺異常變化，避免誤判與延誤處理。

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