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教宗方濟各辭世》年初曾住院 醫：肺炎後調養很重要
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）在4月21日離世，享壽88歲。近日教廷說明方濟各死因為腦中風引發之心臟衰竭，然他曾在今（2025）年2月因雙側肺炎住院。胸腔內科醫師蘇一峰表示，肺炎感染後容易併發併發血管栓塞腦中風與心臟衰竭。
據報導，由梵蒂岡發表的聲明指出，方濟各之主要死因，為中風與心臟衰竭；同時也簡述他過去的急性呼吸衰竭之病史，與慢性病史（高血壓與第二型糖尿病）。而他曾於2月14日因呼吸道感染住院，診斷為雙側肺炎；治療後在3月23日出院。而梵蒂岡復活節彌撒為生前最後一次為世人所見。
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蘇一峰在臉書發文表示，「教宗肺炎之後，又併發心臟衰竭與腦中風過世，其實肺炎後的調養很重要」同時，肺炎感染後，容易併發血管栓塞腦中風與心臟衰竭；一開始肺炎後面接著心臟衰竭與中風，人在肺炎時，身體發炎免疫風暴，血管容易阻塞血塊凝結。
最後蘇一峰說明，肺炎後身體大衰退，之後沒有好好調養，仍繼續工作讓心肺負擔太大，會心肺衰竭等等急性發作。抗發炎氧化藥物食品要考慮使用。
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