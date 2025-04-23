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健康網》吃了心情可能受影響 食藥署揭4種藥

2025/04/23 19:38

食藥署指出，避孕藥、安眠藥或抗焦慮藥、降血壓藥，在治療身體狀況的同時，也可能影響大腦化學，進而牽動心理狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，避孕藥、安眠藥或抗焦慮藥、降血壓藥，在治療身體狀況的同時，也可能影響大腦化學，進而牽動心理狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有時候吃了某些藥之後，心情會突然變得怪怪的？可能變得焦慮、低落，甚至有點煩躁，食藥署表示，這其實是蠻常見的現象，像是避孕藥安眠藥抗焦慮藥降血壓藥，在治療身體狀況的同時，也可能影響大腦化學，進而牽動心理狀態。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」說明，避孕藥通常含有雌激素和黃體素這兩種荷爾蒙，荷爾蒙參與大腦的情緒調節，變動會影響情緒。有些人服用口服避孕藥後，可能會感到比較憂鬱或敏感，因為荷爾蒙平衡被打亂，進而影響神經傳導物質。

食藥署指出，安眠藥抗焦慮藥也會影響心理健康。短期使用安眠藥可能有助於睡眠，但長期使用反而會干擾大腦的自然調節機制，導致白天情緒不穩、注意力下降，甚至增加抑鬱風險。

食藥署說，某些降血壓藥物（像乙型受體阻斷劑）可能讓人感到疲倦、缺乏動力，甚至出現輕微的憂鬱症狀。這是因為它們影響降低腎上腺素活性，導致活力降低，讓人精神比較低落。

食藥署提醒，如果覺得藥物讓你情緒波動太大，可以直接跟醫師或藥師等專業醫療人員反映，看看有沒有其他替代藥物，或者調整劑量的可能性。當心理受到影響低落，有時跟信任的朋友聊聊，或者找心理師談談，也能讓心情獲得釋放。

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