顧心臟、更長壽！研究：每日爬梯降39％心血管死亡率

研究稱爬樓梯是簡單有效的護心運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日常生活中多爬幾層樓梯，或許是通往長壽與心臟健康的簡單途徑。根據一項在歐洲心臟學會的「2024年預防心臟病學年會」（ESC Preventive Cardiology 2024）上發表的研究，爬樓梯與顯著降低死亡風險及心血管疾病發生率有關。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究的主要作者，來自英國東英吉利大學及諾福克和諾里奇大學醫院基金會信託的帕多克博士（Dr. Sophie Paddock）建議，若能在搭電梯與走樓梯之間選擇，應優先考慮後者，因為這對心臟有益。她強調，即使是短暫的體能活動也能帶來健康益處，而短時間的爬樓梯應該是個容易融入日常生活的可行目標。

請繼續往下閱讀...

心血管疾病很大程度上可透過改變生活方式來預防，例如規律運動。然而，全球有超過1/4的成年人未能達到建議的運動量。爬樓梯是一種簡單易行、隨處可見的體能活動方式，其潛在益處卻常被低估。這項研究旨在探討爬樓梯是否有助於降低心血管疾病風險及早逝的可能性。

研究團隊為此收集了該領域現有的最佳證據，並進行了一項統合分析（meta-analysis）。無論研究中涉及的樓梯層數或爬梯速度為何，均被納入考量。最終分析共包含9項研究，涵蓋了48萬479名參與者。這些參與者背景多元，包括健康人士以及有心臟病發作或周邊動脈疾病史的患者，年齡範圍從35歲至84歲，其中53%為女性。

分析結果顯示，與不爬樓梯的人相比，有爬樓梯習慣者死於任何原因的風險降低了24%，死於心血管疾病的可能性更是降低了39%。此外，爬樓梯也與心血管疾病（包括心臟病發作、心臟衰竭和中風）的風險降低有關。

帕多克博士總結，研究結果支持將爬樓梯納入日常以促進心血管健康，並建議：「無論何處，多走樓梯。」雖然爬越多好處越大的趨勢尚待確認，但養成此習慣無疑是簡單有效的健康策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法