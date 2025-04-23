吃蔬食搶救地球 北榮設計3日菜單

台北榮總發表健康環保蔬食3日套餐。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕近年來健康蔬食的風潮席捲全球，也可助減碳搶救地球，台北榮總今（23日）發表健康環保蔬食3日套餐，設計原則為不含任何肉類，使用碳排較低的雞蛋、豆腐、牛奶及其製品，並以蕃茄、芹菜、九層塔、洋蔥、薑、蒜等食材增加風味。

美國於2012年起，威斯康辛州水城區域醫療中心推動健康飲食在地化，於院區種植各種蔬果提供病人食用，實踐從農場到醫院病床的供餐革新作法（Farm to hospital bed）；英國2019年起有53間醫院提供素食三明治；馬來西亞2021年起醫院響應健康蔬食風，制定星期一無肉日；紐約市2022年有11家公立醫院將蔬食飲食設為預設餐點選項，顯示健康蔬食蔚為風尚。

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台北榮總營養團隊設計1800大卡左右套餐，包含蛋白質70公克以上，膳食纖維至少25公克，達到國健署建議量。內容選擇高纖主食，如紅藜麥飯、紫米飯、芝麻饅頭、全麥土司及雜糧餐包；蛋白質來源除了毛豆、豆包、豆腐、豆漿之外，還有雞蛋、牛奶、優格、起司等；蔬果則有綠花菜、龍鬚菜、高麗菜、胡蘿蔔、番茄、蘆筍、黃豆芽、紫甘藍、櫛瓜、茄子、秋葵與各色甜椒，再佐以當令在地水果，以芹菜、九層塔、洋蔥等提味。

以中式蔬食套餐為例，早餐是雜糧芝麻饅頭配無糖堅果豆漿及水果，午餐是中式蔬食套餐配水果（高麗菜捲、塔香茄子、香菇水蓮、松柏長青，配紅藜飯及山藥胡蘿蔔湯），晚餐是蕃茄雞蛋麵配燙青菜。

異國蔬食套餐為早餐是五彩三明治配低脂奶，午餐是壽司／飯糰／玉子燒配味噌蔬菜豆腐湯，晚餐是韓式拌飯（荷包蛋、韓式炒豆干、黑椒毛豆、涼拌小黃瓜、黃豆芽）配海帶芽湯及水果

異國蔬食套餐還有一套搭配，主要為早餐是田園青醬披薩配無糖優格，午餐是西式蔬食套餐配水果（西班牙烘蛋、炸豆腐佐匈牙利醬、芥末西芹、義式烤時蔬、全麥餐包及南瓜濃湯），晚餐是白醬義大利蝴蝶麵配水果。

台北榮總也指出，去（2024）年起員工餐廳共實施6天無肉日，今（2025）年起每週一供應蔬食無肉早餐、每週一次蔬食快餐、每天一道蔬食麵食，住院病人也有多種蔬食餐點可供選擇，期望一起共創台灣美好未來。

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