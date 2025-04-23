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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5大類食物健康均衡！ 外食族「一圖」無腦自由配

2025/04/23 12:06

營養師表示，每餐都要吃到全榖雜糧、蛋白質、高纖蔬菜、餐後水果等，均衡營養更健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，每餐都要吃到全榖雜糧、蛋白質、高纖蔬菜、餐後水果等，均衡營養更健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人幾乎餐餐外食，想吃得健康，其實不難！營養師高敏敏在臉書專頁嚴選出5大類食物優質選擇，如地瓜、全穀飯等富膳食纖維或熱量較低的碳水化合物；蛋類、鮭魚等蛋白質原型食物；燙青菜、生菜沙拉等高纖蔬菜；豆漿、無糖茶等飲品；最後，飯後來點水果，1圖輕鬆破解，只要每欄選1項，便能吃得營養均衡又美味。

●碳水化合物：以下食物富含膳食纖維或相較於同等份量熱量更低，如地瓜、玉米、全穀飯、烏龍麵及蕎麥麵。

●蛋白質：選擇不過度加工的原型食物，舉例來說，蛋類、雞胸肉、滷雞腿、鮭魚／烤魚、白蝦等富含蛋白質且不過度加工。

營養師教外食無敵搭配術，均衡飲食護健康。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師教外食無敵搭配術，均衡飲食護健康。（圖取自高敏敏臉書專頁）

●高纖蔬菜：除了水煮青菜外，其實還有很多豐富的選擇！像是便當3格菜、生菜沙拉、蔬菜清湯、燙青菜或涼拌蔬菜。

●飲品：可以選無糖茶或咖啡無熱量，或補充乳製品和優質蛋白質，如豆漿、牛奶、優酪乳、黑咖啡、無糖茶。

●餐後水果：水果含有豐富的天然維生素，有助於健康，舉例來說，蘋果、芭樂、小番茄、香蕉（半根）、水果碗（8分滿）等都很適合當餐後水果。

除了進食內容外，進食順序也很重要！高敏敏提醒，先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃碳水化合物後，飯後來份水果，可補充膳食纖維和維生素C，也有助於排除多餘的鈉，外食也能營養均衡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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