健康網》長壽不是靠神藥 抗老權威揭：早餐做對這件事更關鍵

食農專家韋恩說，研究老化分子機制35年的學者指出，早餐做對1件事，可讓啟動長壽酵素的輔酶NAD產量最大化，有助抗老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕追求長壽抗老是很多人的目標，為此也不吝花費金錢尋求醫療或食療幫助。對此，食農專家韋恩表示，研究老化分子機制35年、美國華盛頓大學卓越教授今井眞一郎指出，與其花錢尋求NMN補充劑和點滴療法抗老，不如「固定時間」好好吃早餐；不僅有助維持身體節律，也能在人們最初活動期攝取最高熱量，進而讓細胞層次維持生命、啟動長壽酵素（Sirtuin）活性不可或缺的輔酶NAD產量最大化。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，美國華盛頓大學卓越教授今井眞一郎是全球老化研究引用率最高的研究者之一，2000年發現長壽酵素對老化的控制機制，後來的NMN動物實驗抗老化研究，也是他的成果。近年市場上NMN補充劑和點滴療法快速擴張，他認為，目前缺乏足夠的長期人體安全性資料，因此對於這個商業化趨勢持保留態度。

請繼續往下閱讀...

韋恩表示，今井眞一郎花了35年時間研究老化分子機制後，提出的抗老建議更簡單，他認為，只要固定時間好好吃早餐，便可達到這個目的。今井眞一郎在研究中發現，NAD的產生量並非恆定，而是遵循24小時的晝夜節律循環：NAD在白天活動期達到高峰，夜間降低。要讓NAD的產生量最大化，最有效的介入方式是在活動期的最初攝取最高熱量，也就是確實吃一頓早餐，讓體內時鐘維持在對的相位上。

韋恩說明，研究指出，早餐不只是補充早上的能量，而是一個重設全身細胞時鐘的生理訊號，時鐘對齊，NAD才能在正確時間達到峰值，長壽酵素也才能充分活化。

韋恩表示，今井眞一郎指出，自己每天早餐以含有多種顏色蔬菜的沙拉為主，再搭配雞蛋、豆類、乳製品等蛋白質以及全穀物。今井眞一郎並強調，「固定時間」和「吃什麼」同等重要，甚至更根本。每天不同時間吃早餐，即使食材再好，對於NAD節律的支撐效果也會打折扣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法