健康網》減肥不靠瘦瘦針 研究曝逆轉代謝4習慣 吃得開心也能瘦

減重未必要靠瘦瘦針！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，研究指出，只要在日常生活中融入4個簡單習慣，也能逆轉代謝症候群，而且效果還能持久；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重族群除了靠飲食、運動控制外，近年使用藥物或瘦瘦針瘦身也成為話題。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，腰圍過粗、血糖、血脂偏高造成代謝症候群是健康一大警訊，碰上這類問題，很多人會想依賴藥物或瘦瘦針。不過，近期國外研究指出，只要在日常生活中融入4個簡單習慣，例如：感受食物的香氣、顏色和味道，用心體會健康生活「當下帶來的快樂」，也能逆轉代謝症候群，而且效果持久。

日常4習慣擺脫代謝症候群

蔡明劼於臉書粉專發文表示，近期頂尖醫學期刊《JAMA》發表1項很有意思的研究，這項研究找了600多位有代謝症候群問題、體重偏重。，研究團隊讓其中一組人進行半年的「習慣養成特訓」，重點不是嚴格的節食或高強度的魔鬼訓練，而是透過團體的互相鼓勵，將以下4件小事變成每天最自然的日常：

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●餐餐吃蔬菜：介入課程的內容從營養學、該吃什麼、如何烹調開始。在團體會議中，受試者會一起準備蔬菜料理並共同進食。大家一起準備蔬菜料理，一起開心吃飯，讓吃青菜變成一件享受的事。

●每日快走：介入組平均每日步行5,356步，每週中強度身體活動時間平均為127.5分鐘。不需要強迫自己去健身房，只要每天結伴出門走路，讓身體輕鬆活動起來。

●感官覺察：這聽起來有點抽象，其實就是練習在吃飯或走路時，用心去感受食物的香氣、顏色和味道，或是體會運動後神清氣爽的感覺。目的是用心去體會健康生活「當下帶來的快樂」，讓大腦與身體自然而然愛上這種好感覺。

●情緒調節：很多人壓力一來，或是看到桌上有零食就想抓來吃。這項練習教大家在壓力來臨或者想亂吃東西之前，先暫停一下，給自己一個緩衝的空間，學會好好處理情緒，而不是用食物來發洩。

蔡明劼提及，研究結果非常令人振奮。經過6個月的練習，這組人不但腰圍變細，血糖、三酸甘油酯和體重也都明顯下降，成功率是對照組的1.64倍。更棒的是，就算特訓結束後一年半，受試者仍舊維持每天快走、多吃蔬菜的好習慣，成功擺脫代謝症候群的比例，也顯著高於對照組，達到1.46倍。

蔡明劼強調，這項研究證明了一件事：想要長期擁有健康，關鍵不在於打針吃藥，而是建立簡單的日常習慣，用心體會這些改變帶來的美好，並且有一群人陪你一起堅持。

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