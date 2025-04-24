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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》洗頭抓越大力越乾淨？ 醫教正確5步驟養秀髮

2025/04/24 11:02

醫師表示，用指腹洗頭，可溫和地按摩頭皮，幫助清潔油脂與污垢，同時促進血液循環，讓髮根更健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，用指腹洗頭，可溫和地按摩頭皮，幫助清潔油脂與污垢，同時促進血液循環，讓髮根更健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在洗頭時，總覺得洗越大力越乾淨；對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，用指甲洗頭，雖然感覺比較「爽快」，但可能會刮傷頭皮，甚至影響毛囊健康，導致掉髮，建議用指腹洗頭。在洗頭時，先用溫水沖濕頭髮，將洗髮精在手心搓開後，再均勻塗抹在頭皮上，用指腹按摩頭皮，再用大量清水沖洗，最後，用毛巾輕輕按壓吸水，吹風機吹乾，養出一頭秀髮。

用指甲洗頭易刮頭皮、加速油脂分泌

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享，洗頭看似簡單，但其實是保養頭髮的關鍵，洗頭要用指腹，而不是用指甲 ，因指腹是手指較柔軟的部分，可以溫和地按摩頭皮，幫助清潔油脂與污垢，同時促進血液循環，讓髮根更健康！

為何不能用指甲洗頭？柯博桓說明，指甲容易在頭皮上留下細小傷口，刮傷頭皮，導致發炎或感染，且過於頻繁刺激毛囊可能影響健康生長，甚至導致髮量變少；再者，過度摩擦也會讓頭皮「受驚」，反而分泌更多油脂，讓頭髮更快出油；最後，指甲刮傷頭皮後，可能加速角質脫落，導致頭皮屑增多。下為正確洗髮4步驟：

步驟1—先用溫水沖濕頭髮：洗頭前先用37-40°C的溫水，將頭髮完全沖濕，幫助打開毛孔，溶解部分油脂，減少洗髮精用量。

醫師表示，洗頭前先用37-40°C的溫水，將頭髮完全沖濕，幫助打開毛孔，溶解部分油脂，減少洗髮精用量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，洗頭前先用37-40°C的溫水，將頭髮完全沖濕，幫助打開毛孔，溶解部分油脂，減少洗髮精用量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

​步驟2—洗髮精先在手心搓開：不要直接將洗髮精倒在頭皮上，這樣會讓某些區域清潔過度，反而傷害頭皮。正確方式應該是先將洗髮精擠在手掌心，加入少量水搓揉起泡，再均勻塗抹在頭皮上。

​步驟3—用指腹按摩頭皮：用指腹以畫圓的方式，輕輕按摩頭皮，每個區域都要按到，特別是髮際線、頭頂、後腦勺，建議按摩1-2分鐘就夠了，不要過度搓揉，以免刺激頭皮。

​步驟4—用大量清水沖洗：沖洗時，一定要確保洗髮精完全沖乾淨，否則殘留物可能導致頭皮發癢、油脂堆積，甚至導致頭皮屑問題。

​步驟5—濕髮時避免大力擦拭：頭髮濕的時候最脆弱，切記不要用毛巾大力摩擦！正確方式是用毛巾輕輕按壓吸水，然後用吹風機吹乾，避免頭皮悶住長細菌。

醫師說，洗完頭髮後，用毛巾輕輕按壓吸水，然後用吹風機吹乾，避免頭皮悶住長細菌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師說，洗完頭髮後，用毛巾輕輕按壓吸水，然後用吹風機吹乾，避免頭皮悶住長細菌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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