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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對食物可護腦 醫推「植物性飲食」防失智

2025/04/23 11:01

植物性飲食強調以蔬果、全穀、豆類為主，若要想長期實施，務必要補充維生素B12，以及注意補充Omega-3與維生素D；示意圖。（圖擷取自freepik）

植物性飲食強調以蔬果、全穀、豆類為主，若要想長期實施，務必要補充維生素B12，以及注意補充Omega-3與維生素D；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擔心腦袋越來越鈍、思考卡關、記憶力變差，甚至擔心大腦提早老化嗎？新竹周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，近年國際研究不斷證實，除了睡眠與運動，「吃進去的食物」正是保護腦力的重要關鍵，建議不妨採行以蔬果、全穀、豆類為主的「植物性飲食」，不但有助於認知功能，保護大腦健康，甚至可能延緩老化、預防失智風險。

鄭佳益指出，「植物性飲食」（Plant-based Diet）是以植物性食物為主要來源的飲食模式。強調多多攝取水果、蔬菜（特別是深綠色葉菜）、全穀類（糙米、燕麥、藜麥等）、豆類（黃豆、黑豆、鷹嘴豆、扁豆等），以及堅果與種子（其中核桃、奇亞籽、亞麻籽提供較多的Omega-3脂肪酸）。但要限制或完全避免動物性產品（例如紅肉、家禽、魚類、蛋和乳製品）。

他也提醒，若要想長期實施，務必要補充維生素B12，以及注意補充Omega-3與維生素D。

植物性飲食如何護腦？ 醫解析5大保護機制

為什麼多吃植物對大腦有益呢？鄭佳益表示，近20年的許多研究發現，植物性飲食對大腦的保護力，可能來自5大機轉：

●抗氧化防護網：植物中的維生素C、E、類胡蘿蔔素和各種多酚（花青素、類黃酮），能對抗自由基攻擊，減少「氧化壓力」造成的腦細胞損傷。

●對抗發炎反應：慢性發炎被認為與許多腦部退化疾病有關。植物性飲食通常能降低身體的發炎指數，有助於維持神經系統的健康。

●調整腸道菌相：有助代謝平衡，降低發炎反應

●促進腦血管健康：植物性飲食通常飽和脂肪含量低、富含不飽和脂肪酸和纖維，有助於維持血管暢通、降低壞膽固醇，確保大腦獲得充足的血液和氧氣供應。

●提供關鍵營養素：許多植物性食物富含葉酸、維生素B群等，都是維持正常神經功能不可或缺的元素。

許多植物性食物富含葉酸、維生素B群等，都是維持正常神經功能不可或缺的元素；示意圖。（圖擷取自freepik）

許多植物性食物富含葉酸、維生素B群等，都是維持正常神經功能不可或缺的元素；示意圖。（圖擷取自freepik）

研究顯示，長期堅持健康的植物性飲食模式，可能與較佳的認知功能、較慢的認知衰退速度，甚至失智症（如：阿茲海默症）的風險明顯下降有關。

全食物、未精製的植物來源 才能護腦

不過，鄭佳益也特別強調，不是所有植物性飲食都等於健康，炸薯條、甜點與含糖飲料雖是植物來源，卻屬於「不健康的植物性飲食」。唯有「選擇「全食物、未精製」的植物來源，才是腦部保健的正確方向。

植物性飲食4注意 良好生活習慣不可少

雖然植物性飲食好處多，有4項注意事項不可輕忽，那就是要循序漸進、食材多元化、定期營養諮詢，以及健康的生活習慣不可少。

●循序漸進：逐漸增加蔬果、全穀、豆類的比例。

●食材多樣化：攝取彩色蔬果與不同豆類，確保營養素來源豐富。

●定期營養諮詢：建議諮詢醫師或營養師，評估是否需要補充特定營養素。

●搭配生活習慣：健康飲食只是健腦的一部分，充足睡眠、規律運動、壓力管理同樣重要！

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