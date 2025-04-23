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健康 > 護眼顧齒

健康網》莫名流淚恐是乾眼症！ 醫列5可能原因

2025/04/23 11:26

醫師指出，如果常常突然眼淚流不停 ，就要小心眼睛可能生病，像是：乾眼症、眼睛受刺激、眼睛疲勞與用眼過度、情緒波動與壓力、眼睛感染或眼疾；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，如果常常突然眼淚流不停 ，就要小心眼睛可能生病，像是：乾眼症、眼睛受刺激、眼睛疲勞與用眼過度、情緒波動與壓力、眼睛感染或眼疾；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明不難過，眼淚卻流個不停，羅眼科睛采眼科醫師表示，偶爾可能還沒關係，如果常常突然眼淚流不停 ，就要小心眼睛可能生病，像是：乾眼症、眼睛受刺激、眼睛疲勞與用眼過度、情緒波動與壓力、眼睛感染或眼疾。如果時常發生「突然流眼淚流不停」的狀況，請務必盡快就醫，讓醫師診斷眼睛是否有狀況。

醫師在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，「乾眼症流眼淚」可能聽起來很矛盾，但當眼睛過於乾燥時，身體會自動補償，刺激淚腺分泌大量淚水，常見的其他症狀包括眼睛刺痛或異物感，眼睛發紅、疲勞，還有早上起床時眼睛模糊等。

●眼睛受到刺激：當強風、冷空氣、煙霧或過敏原刺激眼睛時，眼淚會自動分泌來保護眼睛。常見其他症狀還有，在戶外時眼淚突然流下來，或是接觸花粉、灰塵或動物毛時，眼睛發癢。

●眼睛疲勞與用眼過度：長時間盯著電腦、手機或書本，會讓眼睛負擔加重，導致眼淚突然增加。通常還會有眼睛乾澀、發紅，以及眼壓增加，甚至出現輕微頭痛這類的症狀。

●情緒波動與壓力：即使沒有明顯的悲傷或快樂情緒，壓力大、焦慮或睡眠不足，其實也都可能影響淚腺，讓眼淚不自覺流下來。通常是突然想哭，卻說不出原因，然後也會有睡眠不足，眼睛容易疲勞，另外就是情緒焦慮、壓力過大。

●眼睛感染或眼疾：如果眼淚流不停，還伴隨眼睛發紅、腫脹或分泌物，可能是感染或其他眼部疾病。通常還會有眼睛腫脹、發炎，眼睛發癢、分泌物增加，或是視力模糊、畏光這類症狀。

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