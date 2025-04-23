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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》有人昏倒「掐人中」有效？醫：恐害命！

2025/04/23 14:28

醫師提醒，若有人昏迷倒地，應盡快進行心肺復甦術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，若有人昏迷倒地，應盡快進行心肺復甦術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許部分人有過這樣的經驗：在戶外逛街走到一半，路人在你的面前倒下。「路倒」這項彷彿在影劇上才會看到的橋段，就在你眼前上演！但你是否聽說過「用手指掐路倒者人中」就會有用的傳言？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒強調，這不僅沒用，反而容易加劇傷害！

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，近日他注意到有網友透過影片，把掐人中說得很神奇，彷彿昏倒的人會因此瞬間重新開機，清醒得救？黃軒表示，掐人中就是用力按壓位於鼻下、嘴唇上方的「人中」穴位；古人認為，這一捏能「喚醒」昏迷的人，彷彿按下了人體的「重啟鍵」；黃軒強調，這對恢復意識「一點幫助都沒有！」

昏倒並非穴位不通 恐是4大危機

黃軒強調，昏倒不是「穴位沒通」，而是身體出了大狀況：如心臟停跳、低血糖，或是大腦短路（癲癇）。「掐再大力，也喚不回一個缺氧的大腦。同時，掐人中還可能讓你浪費時間，錯過真正的救命機會。」

黃軒表示，一般來說，發生昏倒的原因有：

1.心臟大罷工：心律不整或心肌梗塞，血流不上大腦，人就昏了。

2.血糖暴跌：糖尿病患者或餓太久，血糖低到不行，直接「關機」。

3.大腦亂放電：癲癇發作，意識瞬間被「斷線」。

4.腦血管炸彈：中風來襲，腦子缺血缺氧，昏迷只是開始。

若未正確施救 延誤救命時機

黃軒強調，光是掐人中不只沒用，還可能危害生命。國外權威研究提到，昏倒者的存活率，仰賴在場人士在第一時間做對的事。

1.拖延救命時機：沒打119或沒做心肺復甦術，黃金搶救時間就這麼失去。

2.弄傷患者：用力過猛，可能捏破皮膚，甚至引發感染，雪上加霜。實際上，掐人中一旦做得不對，也很可能造成致命性傷害。例如：掐人中時摳住下巴的手往下使勁用力按壓，可能會造成當事人舌頭堵塞呼吸道，更會引起窒息。

3.假醒危機：萬一患者，被痛醒一下，你還以為他沒事，結果錯過了更嚴重的病因。

黃軒說明黃金救命流程：「叫、叫、壓、電」（BLS基本救命術）。

1.叫：大聲呼喚、輕拍肩膀

確定患者是否有意識。如果沒反應，立刻進入下一步。

2.叫：撥打119求援

請路人幫忙打電話求援，並尋找自動體外心臟電擊器（AED）。

3.壓：進行胸外按壓

若無呼吸或呼吸不正常（如喘氣聲），立刻雙手交疊在胸骨中央，每分鐘壓至少100下，持續不間斷。

4.電：使用AED

若有AED，立刻貼上電極片，按照語音指示進行操作。這些步驟可是美國心臟協會（AHA）的最新標準，簡單到爆，但威力超強！

接著，是最重要的「心肺復甦術」（CPR），也就是在心跳停止時，用胸外按壓幫血液循環起來。雙手疊放，按胸口正中間，每分鐘100-120下，每次按深5到6公分。根據美國心臟協會說明，CPR能讓心跳停止的人存活率上升2到3倍。因此各大醫療單位積極推動急救教育，希望全民具備基本急救能力。

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