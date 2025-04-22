限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》三酸甘油脂vs膽固醇差異一次看 學者曝飲食關鍵
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人分不清楚三酸甘油脂及膽固醇，也不知道該怎麼吃才能有效降低兩者。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文表示，三酸甘油脂的升高通常跟「熱量過剩」有關，膽固醇異常則跟「脂肪肝、肝臟製造、體質」有關。想降低三酸甘油脂，要戒糖、少油少澱粉、忌酒；想降低膽固醇，則是要少吃飽和脂肪、增加植物固醇、補充高纖食物、攝取魚油。
以生活方式為喻 看懂兩者差異
洪泰雄指出，三酸甘油脂（Triglycerides）是經由食物熱量、醣轉化而來，主要是提供能量儲存，它就像吃完飯後存進銀行的現金（熱量）。當我們吃太多甜食、澱粉、油炸物、酒精，這些多的熱量就會轉換成三酸甘油脂儲存起來，儲存能量太高時，就會堵住血管。
請繼續往下閱讀...
膽固醇（Cholesterol）是經由體內合成，它像是工廠建房子的磚頭與潤滑油，身體製造荷爾蒙、修補細胞膜都需要它。當身體壞膽固醇太高、加上發炎，就會在血管裡堆積成斑塊。
洪泰雄分享，透過飲食管理及良好生活習慣養成，就能有效降低三酸甘油脂及膽固醇：
降三酸甘油脂關鍵 減少熱量存款
●戒糖：不喝含糖飲料、不吃甜點。
●主食減量：換成地瓜、糙米或紅藜。
●忌酒：酒精會讓三酸甘油脂急遽升高。
●少油炸：改成蒸、煮、烤、拌等料理方式。
洪泰雄提醒，增加運動也是降低三酸甘油脂的好方法，如每週快走或有氧150分鐘以上。
降膽固醇關鍵 調整體內工廠效率
●少吃飽和脂肪：如奶油、肥肉、炸雞皮。
●增加植物固醇與好油脂：如橄欖油、酪梨、堅果。
●攝取魚油（Omega-3）：幫助降低三酸甘油脂、穩定膽固醇。
●補充高纖食物：膳食纖維能幫助體內排出多餘膽固醇，如燕麥、菇類、豆類。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應