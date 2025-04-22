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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》三酸甘油脂vs膽固醇差異一次看 學者曝飲食關鍵

2025/04/22 18:02

學者分享，想要降低三酸甘油脂，要戒糖、少油少澱粉、忌酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者分享，想要降低三酸甘油脂，要戒糖、少油少澱粉、忌酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人分不清楚三酸甘油脂及膽固醇，也不知道該怎麼吃才能有效降低兩者。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文表示，三酸甘油脂的升高通常跟「熱量過剩」有關，膽固醇異常則跟「脂肪肝、肝臟製造、體質」有關。想降低三酸甘油脂，要戒糖、少油少澱粉、忌酒；想降低膽固醇，則是要少吃飽和脂肪、增加植物固醇、補充高纖食物、攝取魚油。

以生活方式為喻 看懂兩者差異

洪泰雄指出，三酸甘油脂（Triglycerides）是經由食物熱量、醣轉化而來，主要是提供能量儲存，它就像吃完飯後存進銀行的現金（熱量）。當我們吃太多甜食、澱粉、油炸物、酒精，這些多的熱量就會轉換成三酸甘油脂儲存起來，儲存能量太高時，就會堵住血管。

膽固醇（Cholesterol）是經由體內合成，它像是工廠建房子的磚頭與潤滑油，身體製造荷爾蒙、修補細胞膜都需要它。當身體壞膽固醇太高、加上發炎，就會在血管裡堆積成斑塊。

洪泰雄分享，透過飲食管理及良好生活習慣養成，就能有效降低三酸甘油脂及膽固醇：

降三酸甘油脂關鍵 減少熱量存款

●戒糖：不喝含糖飲料、不吃甜點。

●主食減量：換成地瓜、糙米或紅藜。

●忌酒：酒精會讓三酸甘油脂急遽升高。

●少油炸：改成蒸、煮、烤、拌等料理方式。

洪泰雄提醒，增加運動也是降低三酸甘油脂的好方法，如每週快走或有氧150分鐘以上。

降膽固醇關鍵 調整體內工廠效率

●少吃飽和脂肪：如奶油、肥肉、炸雞皮。

●增加植物固醇與好油脂：如橄欖油、酪梨、堅果。

●攝取魚油（Omega-3）：幫助降低三酸甘油脂、穩定膽固醇。

●補充高纖食物：膳食纖維能幫助體內排出多餘膽固醇，如燕麥、菇類、豆類。

學者表示，想要降低膽固醇，可以攝取高纖的燕麥、堅果好油、魚油，以及少吃富含飽和脂肪的奶油；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，想要降低膽固醇，可以攝取高纖的燕麥、堅果好油、魚油，以及少吃富含飽和脂肪的奶油；示意圖。（圖取自freepik）

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