澎湖區漁會關懷弱勢 贈鮮魚高湯助當地化療病患與產婦

澎湖區漁會歷年都前往醫院，提供澎湖優鮮魚湯給病患取用。（澎湖區漁會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「取之於社會、用之於社會！」，為落實漁會社會責任，澎湖區漁會展現溫暖關懷行動，特別致贈營養豐富的鮮魚高湯（石斑魚或鱸魚）給癌症化療患者、開刀術後病患及產婦等弱勢族群，盼以實際行動，陪伴他們度過身體復原的重要時刻，也展現澎湖區漁會關懷社會決心。

澎湖區漁會捐贈魚湯活動，即日起辦理登記，請澎湖縣符合上述資格的澎湖民眾，攜帶相關證明文件，前往澎湖區漁會魚市場2樓辦公室辦理登記，經彙整統計後擇期通知領取，洽詢專線06-926-2131轉31或32曾小姐。

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澎湖區漁會總幹事顏德福表示，此次發送魚高湯的公益行動將長期持續供應，這是漁會善盡社會責任的一部分，希望能透過澎湖在地優質漁產資源，為有需要的民眾補充營養、增強體力、抵抗病魔，能早日康復，也讓社會各界感受到在地漁會的溫情與關懷。根據研究，鮮魚湯有助於增加抵抗力，是食療重要一環。

顏德福強調，未來澎湖區漁會將持續投入公益服務，推動更多有益地方的照顧行動，串聯社會善意力量，共同打造更有溫度的社區。其實自前任總幹事蔡月嬌任內，就曾與現任總幹事顏德福（時任菊島之星主任）推動，將澎湖優鮮產品製作成鮮魚湯，送交三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院，提供病友及家屬食用；此次更擴大製作成即食包，方便病患隨時食用。

澎湖區漁會提供鮮魚湯即食包，給病患及產婦登記取用。（澎湖區漁會提供）

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