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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6款春茶飄香！ 農業部：老饕最愛「它」厚實韻味

2025/04/24 06:31

農業部表示，若品茶時喜歡厚實韻味者，可選擇「鐵觀音」；示意圖。（資料照，健康網合成）

農業部表示，若品茶時喜歡厚實韻味者，可選擇「鐵觀音」；示意圖。（資料照，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入穀雨，意味著春茶登場，茶香飄起！農業部在臉書專頁分享，春茶茶香格外濃郁，主要有6款常見茶種，包括：青心烏龍帶花果香，喜歡清香款別錯過；四季春帶梔子花香，甘醇富活性；鐵觀音帶花香或熟果香，厚實韻味老饕最愛；金萱帶奶香，甘甜淡雅；翠玉帶玉蘭香氣，甘甜滑順；迎香帶淡雅花香，甘醇滑潤，選擇最愛的風味，一同品茗好滋味！

「穀雨前三日無茶挽，穀雨後三日挽不及。」農業部說，春茶在穀雨前後開始摘採，正是一年中製茶品質最優的黃金採製期，此時品茶時，味道格外新鮮濃郁。

為何春茶最香？農業部說明，從「立春」到「立夏」這段時間，茶樹剛從冬眠中醒來，經過一整季的養分累積，開始快速長出嫩芽。特別是「清明」到「立夏」產製的春茶，香氣飽滿、滋味清甜，完全是大自然給的第一份春天禮物！

農業部分享，台灣常見適製包種茶及烏龍茶的茶樹品種。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部分享，台灣常見適製包種茶及烏龍茶的茶樹品種。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部分享，台灣常見適製包種茶及烏龍茶的茶樹有以下6品種，喜歡清香款一定不能錯過「青心烏龍」，那股迷人花果香，喝一口就愛上；喜歡厚實韻味的話，「鐵觀音」是老饕首選：

1.青心烏龍：帶清新花香，甘醇喉韻強。

2.四季春：帶梔子花香，甘醇富活性。

3.鐵觀音：帶花香或熟果香，醇厚甘潤觀音韻。

4.金萱（台茶12號）：帶有奶香，甘甜淡雅。

5.翠玉（台茶13號）：帶玉蘭香氣，甘甜滑順。

6.迎香（台茶20號）：帶淡雅花香，甘醇滑潤。

農業部說，金萱（台茶12號）帶有奶香，甘甜淡雅；示意圖。（資料照）

農業部說，金萱（台茶12號）帶有奶香，甘甜淡雅；示意圖。（資料照）

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