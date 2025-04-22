雙北越南移入麻疹爆本土群聚 已匡列接觸者達235人

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（22日）公布上週麻疹新增1例境外移入與1例本土個案，為一起越南移入造成的雙北群聚案，2人為職場接觸者，是今（2025）年第4起麻疹群聚，已匡列接觸者共235人，預計監測至5月11日。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年4起麻疹群聚均為越南境外移入相關，近來幾乎每週都有越南移入個案，預計上半年仍會持續出現越南移入麻疹，因此從越南返國的民眾要注意是否有疑似症狀。

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新增境外移入麻疹為台北市20多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案3月下旬至越南峴港旅遊，返國1週陸續出現發燒、咳嗽、鼻炎、嘔吐、出疹等症狀，經就醫採檢確診，匡列154名接觸者進行健康監測。

其中1位職場接觸者為新北市30多歲女性，與境外移入個案有共同活動史，接觸後9天發病，經衛生單位安排就醫及通報，亦採檢確診。

羅一鈞指出，越南返台的指標個案在發病後第4次就醫時通報採檢才確診，主要是一開始的症狀類似感冒，加上非典型嘔吐，以及現正值諾羅病毒流行期，可能讓診治醫師往腸胃炎方向考慮。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，我國今年累計28例麻疹，其中11例為本土病例，17例為境外移入均自越南移入；今年本土及境外移入病例數均為近6年同期最高。

此外，今年4起群聚均為越南境外移入相關，疾管署指出，越南麻疹疫情近1週新增4100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例，成人重症數上升並報告死亡個案。

羅一鈞說明，國內上一次出現較多麻疹境外移入為2019年，以來自越南、泰國為主，今年境外移入清一色在越南感染，研判可能與當地新冠疫情期間的封城或公衛人員轉做新冠防疫，造成兒童疫苗接種率普遍低相關，有些區域掉到6、7成，但目前已有不少省分經過大規模補打，接種率達9成5以上，預估也許下半年疫情會趨緩。

羅一鈞提醒，近期曾赴越南旅遊民眾，返台後3週內如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

羅一鈞也呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，應按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗），並避免帶未接種MMR疫苗幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4週可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。

至於成人，羅一鈞指出，目前自費麻疹疫苗量相對緊縮，建議優先給醫護、航空機組員等高風險人員接種，待後續數量充足會再修改建議，預估5月初可能會有差不多3萬劑疫苗進入台灣自費市場，會比較充裕一點。

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