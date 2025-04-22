自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

雙北越南移入麻疹爆本土群聚 已匡列接觸者達235人

2025/04/22 15:14

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（22日）公布上週麻疹新增1例境外移入與1例本土個案，為一起越南移入造成的雙北群聚案，2人為職場接觸者，是今（2025）年第4起麻疹群聚，已匡列接觸者共235人，預計監測至5月11日。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年4起麻疹群聚均為越南境外移入相關，近來幾乎每週都有越南移入個案，預計上半年仍會持續出現越南移入麻疹，因此從越南返國的民眾要注意是否有疑似症狀。

新增境外移入麻疹為台北市20多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案3月下旬至越南峴港旅遊，返國1週陸續出現發燒、咳嗽、鼻炎、嘔吐、出疹等症狀，經就醫採檢確診，匡列154名接觸者進行健康監測。

其中1位職場接觸者為新北市30多歲女性，與境外移入個案有共同活動史，接觸後9天發病，經衛生單位安排就醫及通報，亦採檢確診。

羅一鈞指出，越南返台的指標個案在發病後第4次就醫時通報採檢才確診，主要是一開始的症狀類似感冒，加上非典型嘔吐，以及現正值諾羅病毒流行期，可能讓診治醫師往腸胃炎方向考慮。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，我國今年累計28例麻疹，其中11例為本土病例，17例為境外移入均自越南移入；今年本土及境外移入病例數均為近6年同期最高。

此外，今年4起群聚均為越南境外移入相關，疾管署指出，越南麻疹疫情近1週新增4100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例，成人重症數上升並報告死亡個案。

羅一鈞說明，國內上一次出現較多麻疹境外移入為2019年，以來自越南、泰國為主，今年境外移入清一色在越南感染，研判可能與當地新冠疫情期間的封城或公衛人員轉做新冠防疫，造成兒童疫苗接種率普遍低相關，有些區域掉到6、7成，但目前已有不少省分經過大規模補打，接種率達9成5以上，預估也許下半年疫情會趨緩。

羅一鈞提醒，近期曾赴越南旅遊民眾，返台後3週內如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

羅一鈞也呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，應按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗），並避免帶未接種MMR疫苗幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4週可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。

至於成人，羅一鈞指出，目前自費麻疹疫苗量相對緊縮，建議優先給醫護、航空機組員等高風險人員接種，待後續數量充足會再修改建議，預估5月初可能會有差不多3萬劑疫苗進入台灣自費市場，會比較充裕一點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中