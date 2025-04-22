新型豬流感「1C H1N2」病毒株現蹤！專家：具大流行潛力

新型豬流感傳播力強，嚴重性未知待觀察；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項新研究指出，一種在豬隻間傳播、名為「1C H1N2」的流感病毒株，具備多種可能引發全球大流行的特徵。研究顯示，該病毒不僅能感染人類細胞、可能人傳人，更能逃脫多數人的既有免疫力，已被列為高風險病毒，亟需密切監測。

根據富比士雜誌（Forbes）21日報導，這種 H1N2 病毒屬於源自禽鳥、後適應豬隻的 1C 病毒株系。該譜系自1979年現蹤歐洲後，長期侷限於歐亞地區的豬群。然而，自2011年以來，全球已通報至少29起人類感染 1C 譜系病毒的案例，其中近半數發生在2021年之後，顯示從豬隻到人類的跨物種傳播事件頻率增加，構成潛在威脅。

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研究最令人擔憂的發現之一是，人群普遍對 1C H1N2 缺乏免疫力。分析美國成人血液樣本發現，僅約三分之一的人有可檢測的中和抗體，且多數來自1950年前出生、可能接觸過早期1918年流感病毒株的長者。年輕世代幾乎無法識別此病毒，現行的季節性流感疫苗也幾乎無法提供交叉保護。

實驗室測試證實了 1C H1N2 的人傳人潛力。它與2009年H1N1大流行病毒相似，偏好與人類上呼吸道細胞的受體結合，這是人際傳播的關鍵特徵。它能在人類氣道細胞中高效複製，在模擬真實環境的氣溶膠飛沫中保持穩定，且具有高活性的神經胺酸酶（一種幫助病毒脫離宿主細胞的關鍵蛋白），這些都指向其具備較高的傳播能力。

研究團隊利用豬和雪貂（研究人類流感的標準模型）進行了跨物種傳播實驗。結果顯示，病毒能透過空氣從受感染的豬隻傳染給鄰近（無直接接觸）的雪貂。值得注意的是，即使是先前對2009年H1N1病毒株具備免疫力的雪貂也全數感染，暗示若 1C H1N2 病毒廣泛傳播，現有的人群免疫力恐難以阻止疫情蔓延。

根據學術界建立的大流行風險評估框架，1C H1N2 幾乎符合所有高風險病毒的標準，包括能逃避現有免疫、結合人類受體、在人體細胞高效複製、空氣傳播穩定等。

不過研究人員也強調，符合大流行風險的生物學標準不保證必然會導致嚴重後果，如2009年H1N1病毒雖廣泛傳播，但多數病情相對溫和。目前尚無法評估 1C H1N2 的致死率，且其在豬隻中造成的感染也屬輕微，並非如 H5N1禽流感般的高致病性病毒。

儘管如此，其高效傳播的潛力，加上人群普遍缺乏免疫力，使得對其進行早期發現和風險評估至關重要。

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