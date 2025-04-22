教宗方濟各辭世》發生時恐肢體偏癱 腦中風有5大類

多重痼疾影響， 教宗方濟各死於中風與心衰竭。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）在昨（21）日，享壽88歲。今日梵蒂岡公布死因，說明為腦中風導致昏迷與心臟衰竭。國健署統計，112年國人十大死因中，「腦血管疾病」為第4名。

據報導，由梵蒂岡發表的聲明指出，方濟各之主要死因，為中風與心臟衰竭；同時也簡述他過去的急性呼吸衰竭之病史，與慢性病史（高血壓與第二型糖尿病）。

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三軍總醫院衛教資料說明，腦中風是指腦部突然發生功能障礙，包括意識改變，由清醒變得嗜睡不醒，甚至昏迷；肢體的運動力量減小或肢體對冷熱痛等感覺變差。最典型的病例就是病人右側或左側肢體突發偏癱，嘴角有點歪斜。左腦中風者，還會有無法言語的症狀。

三軍總醫院表示，腦中風主要分成5大類：

●腦血管阻塞：腦血管因血管壁有粥狀動脈硬化，血管管徑變小，以致阻塞。血液不流通，就無法輸送氧氣及葡萄糖至大腦，腦細胞便會死亡，造成腦中風。大腦血液主要由頸部的四大條血管供給，包括兩條頸動脈及兩條椎動脈。

前者穿透顱骨進到大腦表面時各自分枝成中大腦及前大腦動脈，後者則合成一條基底動脈，然後再分枝成左右後大腦動脈。右側頸動脈或中大腦的阻塞會造成左側肢體偏癱，左側血管阻塞會造成右側偏癱及言語困難。脊動脈或基底動脈阻塞則會造成兩側肢體運動及感覺異常，頭昏、步態不穩等。

●腦血管破裂出血：因大腦內的小血管破裂出血，血塊會壓迫到局部腦組織，產生神經功能喪失。最常見腦出血部位是在大腦深部的基底核處，恰巧是傳導運動及感覺之神經功能通過的地方，此處一經血塊壓迫，神經傳導功能就會消失，產生對側肢體偏癱。

●腦血管瘤破裂：血管瘤並非腫瘤，而是大腦血管分叉處血管壁厚度變薄並漸漸突出，像吹氣球一樣，逐漸變大，以致破裂。由於大腦瘤多位於大腦表面，破裂出血較少造成局部腦組織破壞產生偏癱，一般血塊皆分佈於大腦表面，使病人產生非常嚴重的頭痛，甚至昏迷。30%的病人會馬上死亡；存活的病人很容易於24小時內再度破裂出血死亡。因此腦血管瘤必須及時送診治療。

●腦動靜脈畸形破裂：此為先天性腦血管發育不正常，動脈血不通過微血管而直接流經畸形血管，畸形血管隨年紀增長而增大，血管壁變薄，以致破裂出血。20歲左右年輕人突發一側肢體偏癱皆屬此病因。

●藥物性動脈炎引致血管阻塞或破裂：大多發生於注射毒品或使用不當減肥藥物者。毒品或其內所含不純的附加物質，以及不潔的注射器及皮膚消毒不完全，會使細菌入侵血管，便會引起動脈發炎，以致造成動脈破裂出血或阻塞，形成肢體偏癱。

三軍總醫院表示，腦部電腦斷層攝影是診斷出血性腦中風最快方法。若欲診斷阻塞性腦中風及腦血管瘤，則以磁振攝影最清晰。磁振攝影可於血管阻塞兩小時時，就可清晰顯現缺血腦組織，而電腦斷層攝影需於阻塞24小時後才會顯現病灶。磁振攝影還可同時顯現大腦動脈是否通暢，腦血流是否正常，若有血管阻塞或血管瘤，動靜脈血管畸形等，也皆可診斷出來。

三軍總醫院表示，血管阻塞若在頸動脈分叉處，阻塞程度超過70%，則需手術去除阻塞的粥狀硬化塊。若阻塞到顱底處的大血管，則需作腦血管旁接手術，把頭皮的血管接通到腦血管，使血液能流通到缺血的腦組織。至於腦內小血管的阻塞則以抗血液凝固的藥物治療。

三軍總醫院表示，腦出血過多，會危及生命者，則須手術移除血塊。較小的腦出血則以藥物治療，加速血塊吸收。腦血管瘤必需即時診斷出腦血管瘤的部位，並施行手術，夾閉血管瘤。動靜脈畸形若有大量出血，則須手術移除血腫。動靜脈畸形需用X光刀或伽瑪刀照射，畸形的血管會於兩年內逐漸消失。

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