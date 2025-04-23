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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》壽命長短「三千煩惱絲」知道！ 醫教4招觀察頭髮

2025/04/23 10:18

醫師指出，從頭髮狀態、掉落速度、變白時間到頭皮健康，都悄悄透露健康警訊與老化指數；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，從頭髮狀態、掉落速度、變白時間到頭皮健康，都悄悄透露健康警訊與老化指數；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天照鏡子時，您有注意過頭髮變化嗎？那看似平凡的「三千煩惱絲」，其實藏著「老得快不快」、「活得久不久」之秘密。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項研究指出，從頭髮狀態、掉落速度、變白時間到頭皮健康，都悄悄透露健康警訊與老化指數。舉例來說，白髮不只與遺傳有關，也與內分泌系統或慢性壓力有關；過度掉髮可能是營養不良、高血糖等所致。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，正常情況下，頭髮每天長長約0.03-0.04公分，聽起來不多，但這細微的生長速度卻藏著大秘密。頭髮健康與飲食、壓力及基因脫不了關係。科學家發現，頭髮就像人體的「健康日記」，它會記錄營養狀況、荷爾蒙變化，甚至連熬夜的罪證都藏不住。下為4大警訊：

●頭髮老得快，身體老得快：據美國哈佛大學與南加州大學的聯合研究團隊發現，毛囊的老化速度與細胞端粒長度密切相關，而端粒正是當前醫學界用來預測壽命的一大指標。換句話說，在40歲以前就出現大範圍落髮、頭皮變薄、髮根明顯萎縮等現象，可能代表細胞也在「集體提早退休」，這不只是外貌問題，而是全身老化進程的紅燈。

●白髮：越來越多研究證明，「早發性白髮」可能與氧化壓力、DNA損傷、甲狀腺功能異常、自體免疫疾病、甚至是長期慢性壓力有關。據《Nature》期刊顯示，壓力會導致交感神經釋放去甲腎上腺素（Noradrenaline），過度刺激黑色素幹細胞，使其提早耗盡，導致毛髮褪色。因此當看到一個人年紀輕輕長滿白髮，除了遺傳，還可能是內分泌系統或慢性壓力導致的代謝異常。

醫師提醒，早發性白髮可能與氧化壓力、DNA損傷、自體免疫疾病，甚至是長期慢性壓力有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，早發性白髮可能與氧化壓力、DNA損傷、自體免疫疾病，甚至是長期慢性壓力有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●掉髮：正常情況下，頭髮每天會掉落50–100根，但如果每天掉超過200根，且洗頭時像下毛毛雨，那可能是身體在對你求救。常見與壽命風險相關的落髮因素包括：甲狀腺功能低下，導致代謝變慢，毛囊營養供應不穩；慢性營養不良（如缺鐵、缺鋅），據1項研究指出，缺鐵性貧血與女性落髮密切相關；高血糖與胰島素阻抗也可能導致掉髮。

●頭皮健康：頭皮是全身皮膚中代謝最旺盛的區域之一。研究發現，頭皮油脂分泌過度或過少，都可能與荷爾蒙、皮脂腺功能、甚至是腸道菌叢失衡有關。這些問題一旦出現，背後往往跟免疫系統、腸道發炎，甚至慢性病程，有密切關係。

頭髮小線索看健康 白髮恐是壓力、營養缺乏

可以怎麼觀察呢？黃軒建議，首先可以摸一摸頭髮厚不厚，頭髮稀疏、軟趴趴，小心可能是營養缺乏或內分泌失調的警訊；看一看有沒有白髮，不只基因，壓力、維生素B12不足也可能是兇手；拿把尺量一量頭髮長度，紀錄1個月頭髮長多少，正常人每月約長1公分，如果頭髮「偷懶」，可能是新陳代謝出了問題，壽命也可能受影響。

黃軒進一步表示，甚至也能去做頭髮礦物質分析，檢查頭髮中鋅、硒、鐵等含量，有研究發現，鋅和硒含量高的人，因為2種元素是超強抗氧化劑，能幫細胞抵禦衰老的「兇手」，因此壽命明顯更長。

此外，也可以透過一些小線索觀察，如髮際線急退，可能是壓力荷爾蒙過高；頭頂變薄，可能是胰島素阻抗或二氫睪固酮（1種雄性荷爾蒙，DHT）過多；頭皮緊繃或乾燥，可能是血液循環或甲狀腺功能異常；頭皮屑變多，恐是免疫或黴菌感染警訊。

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