30年糖尿病患者靠這招 1個月後不用再打胰島素

70歲婦人已是30年遺傳性第二型糖尿病患者，除了維持治療藥物，新陳代謝科醫師謝明蓁建議婦人搭配24小時血糖監測，沒想到1個月後婦人血糖恢復正常，不用再打胰島素。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕已是30年遺傳性第二型糖尿病患者的70歲婦人，服用3種血糖藥再加上打兩針的長效的胰島素，刻意控制血糖，甚至都不吃碳水化合物食物，但是糖化血色素值仍達到10；新陳代謝科醫師檢視婦人的藥單，建議她先不做太大更動，搭配24小時血糖監測、觀察自己在飲食上選擇的數值波動變化差異，沒想到，1個月血糖竟然來到正常值，已經不用再打胰島素了。

中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科醫師謝明蓁表示，過去測血糖每天要扎針，不只痛，也不知道到底要量在什麼時候，更要有許多酒精棉片、針頭等搭配，紀錄也略顯麻煩。現在連續血糖監測，比較不侵犯身體，只要黏貼1個約50元硬幣大小的裝置在手臂，用手機掃描，就可以知道當下的血糖值，評估血糖的高低趨勢，包含用藥、吃東西、運動、飲食、睡眠等，每隔 5分鐘就會記錄血糖值，手機軟體可以自動繪製連續血糖的變化，一目瞭然，目前可置放連續24小時約兩週的時間。

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謝明蓁指出，婦人裝了血糖監測後，發現只要吃了她愛吃的芭樂或聖女番茄等水果，血糖就會飆高，甚至可以飆到250；她過去以為只要不吃澱粉或碳水化合物食物就會降血糖，原來有些水果是升高糖指數的大魔王。

婦人根據血糖監測數據，了解自己的血糖波動的情況，學習如何調整飲食和運動，以及如何處理低血糖和高血糖的情況。科技發達可輔助慢性病提高病人的自我管理能力，減少糖尿病併發症的風險。醫師也可制定更為精確的治療計劃，並給予患者更具體的衛教指導，幫助患者改善血糖控制情況。

謝明蓁建議，糖尿病患者仍要均衡飲食，澱粉也不是完完全全不碰，可把精緻的澱粉，改成例如糙米或五穀等，原形食物的澱粉來源包括地瓜、南瓜還是可以吃，只是份量仍要注意；要吃纖維就多吃蔬菜，搭配優質原型蛋白質，豆腐、魚肉、雞肉、白肉等，以及多喝水，飲食細嚼慢嚥，再加上運動，就可以降血糖。

科技發達可輔助慢性病提高病人的自我管理能力，減少糖尿病併發症的風險，如透過手機軟體可以自動繪製連續血糖的變化。（中醫大新竹附醫提供）

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