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健康網》自煮也可能中招？ 食藥署：處理食材有「5要」！

2025/04/22 08:30

食藥署表示，要避免食物中毒，選用新鮮食材並使用乾淨水源，是安全料理的第一步；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署表示，要避免食物中毒，選用新鮮食材並使用乾淨水源，是安全料理的第一步；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，越來越多民眾選擇自己下廚，期望透過掌控食材來源與烹調過程，吃得更加安心。然食品藥物管理署（食藥署）在臉書「食用玩家-食藥署」發文提醒，若食材處理與保存不當，反而容易成為病菌滋生的溫床，增加食品中毒風險，特別是家中有長輩、孕婦與幼童等免疫力較弱成員的家庭，更應提高警覺：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。

食藥署表示，想要遠離食品中毒，日常料理時應牢記「5要」守則：

1. 要洗手：料理食材前務必洗淨雙手，若手部有傷口也需妥善包紮。

2. 要新鮮：選用新鮮食材並使用乾淨水源，是安全料理的第一步。

3. 要生熟食分開：生熟食應使用不同的刀具與砧板，避免交叉污染。

4. 要徹底加熱：食品中心溫度須加熱至超過攝氏70度，才能有效殺菌。

5. 要注意保存溫度：冷藏溫度應低於7度，易腐食物則應低於5度，且避免在室溫下長時間放置。

食藥署也強調，日常料理與用餐前應養成良好的衛生習慣，從洗手做起，並避免交叉污染。唯有落實細節，才能真正保障每一餐的飲食安全，讓家人吃得安心又健康。

食藥署提醒，料理食材前務必洗淨雙手，若手部有傷口也需妥善包紮；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，料理食材前務必洗淨雙手，若手部有傷口也需妥善包紮；圖為情境照。（圖取自freepik）

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