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健康 > 名人健康事

教宗方濟各辭世》輕忽小感冒恐成肺炎 高危險群須留意

2025/04/21 20:54

史上首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。（路透）

史上首位拉丁美洲籍教宗方濟各（Pope Francis）今（21）日逝世，享壽88歲。（路透）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今（21）日辭世，享壽88歲。方濟各在2月時才因雙側肺炎住院，一度病危。胸腔內科醫師黃翰禮提醒，一般感冒就可能引發輕度或重度肺炎，尤其是大於65歲民眾、安養院臥床病人、酗酒、或有其他慢性疾病，如慢性阻塞性肺疾、心血管疾病、糖尿病、慢性肝炎或腎疾等民眾，都是高危險族群，一旦感冒，千萬不能大意。

台安醫院胸腔內科醫師、前衛福部基隆醫院胸腔內科醫師黃翰禮曾衛教指出，國人因生活步調急促及工作、生活的壓力，對於小感冒常不以為意，等到呼吸急促、咳到胸痛才來求診，忽略了感冒仍需多休息的重要性。

再加上肺部深部的黏液不易咳出，導致濃痰咳不出來引發肺炎。而肺炎是感冒常見的合併症，肺部一旦感染，會影響肺部擴張，對於年長者或患有慢性病者，無疑是雪上加霜，每年因肺炎引發敗血症死亡的個案也不計其數。

醫師表示，小感冒也可能變肺炎，因此出入公共場所時，應加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，小感冒也可能變肺炎，因此出入公共場所時，應加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人；情境照。（圖取自freepik）

勤洗手、戴口罩保護你我他

黃翰禮呼籲，在感冒季節出入公共場所，要加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人，而在人口密集及現今大眾交通工具便利的生活型態中，容易使「社區型肺炎」傳播，顧其意即是指社區群聚感染，可以因為一般感冒，引發輕度或重度的肺炎。

多用抗生素治療

他進一步說明，一般肺炎會採用抗生素藥物治療，大多數人可以在家多休息，避免刺激性食物，適當均衡的飲食，加上服用抗生素藥，但有些人需要在醫院接受靜脈注射抗生素治療，必要時還需加上氧氣治療，幫助病人輕鬆地呼吸。一般在服藥後3到5天內開始症狀緩解，但是，嚴重的肺部感染，治療時間需持續數週或數月。

預防注意多喝水 打疫苗

黃翰禮提醒民眾，多喝水、睡眠充足、攝取足夠養分及疫苗接種預防，若真的發燒或不適，在家休息是必要的，且出入公共場合要記得戴口罩、勤洗手，才是強身健體不二法門。

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