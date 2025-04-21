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健康網》開車練大腦！ 研究：這職業阿茲海默死亡率最低

2025/04/21 22:02

研究發現，救護車司機的阿茲海默症死亡率為所有職業中最低，次低為計程車司機；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，救護車司機的阿茲海默症死亡率為所有職業中最低，次低為計程車司機；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常開車可能不只是交通移動工具，更有助於大腦健康？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享一項引發熱議的新研究，指出「開車」可能對預防阿茲海默症具有潛在保護效應。研究團隊分析了443種職業的失智症死亡率，驚人地發現，救護車司機的阿茲海默症死亡率為所有職業中最低，次低為計程車司機。

根據統計阿茲海默症死亡率如下：

●救護車司機最低，僅0.91%。

●計程車司機為1.03%。

相較之下，其他職業如：

●公車司機為1.65%。

●船長為2.12%。

●飛行員高達2.34%。

而整體平均為3.88%。

研究指出，頻繁進行即時空間導航與地圖建構的職業，例如計程車與救護車司機，長期下來可能刺激大腦中的「海馬迴」，此為掌管記憶與空間認知的關鍵區域，也是阿茲海默症初期最先受損的部位。該發現也與過去針對倫敦計程車司機的研究一致，後者顯示長期導航工作者的海馬迴體積明顯較大。

王思恒提醒，想預防失智，與其玩數獨、打麻將，不如多開車、走路、騎車去陌生地點探索；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒提醒，想預防失智，與其玩數獨、打麻將，不如多開車、走路、騎車去陌生地點探索；圖為情境照。（圖取自freepik）

值得注意的是，此保護效應僅限於阿茲海默症型失智症，並不適用於其他類型的失智症。此外，雖同屬運輸業的公車司機，因行駛路線固定，並未顯現出相同的認知保護效果；而飛行員與船長則多仰賴自動導航系統，實際參與導航的認知負擔較低。

王思恒表示，研究團隊推論，長期從事需要即時判斷方向、構建認知地圖的活動，可能有助延緩阿茲海默症的發病或降低其風險。不過，專家也提醒，這屬於觀察性研究，尚無法證明明確的因果關係，也不排除認知功能較佳者更傾向從事此類職業的可能性。

王思恒更補充幾點生活提醒：

1. 想預防失智，與其玩數獨、打麻將，不如多開車、走路、騎車去陌生地點探索。

2. 使用Google map會降低大腦參與導航的機會，因此若想「開車練腦」，建議盡量避免依賴導航。

3. 訓練腦力就像運動，過程中可能會感到「腦袋痠痛」，但這正是挑戰大腦、保持活力的關鍵。

王思恒建議，日常生活中可透過「自己規劃路線」、「找不到路時自己思考解法」等方式，增加大腦的空間處理負荷，作為提升認知功能的自然訓練方式。

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